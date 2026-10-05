Triển khai điểm Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy tại Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 ký Quyết định số 147/QĐ-BCĐCTMTQG ngày 4/10/2026 ban hành Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo này.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy. Ảnh: CP

Hoàn thiện cơ chế, chính sách

Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn thuộc phạm vi quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản theo thẩm quyền nhằm bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện Chương trình.

Đồng thời, thường xuyên rà soát những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung kịp thời; tăng cường hướng dẫn địa phương triển khai thống nhất các quy định của Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thành phần của Chương trình, trong đó triển khai thực hiện điểm tại các tỉnh: Điện Biên, Nghệ An, Tây Ninh năm 2026.

Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, cơ quan giúp việc Chương trình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình ở các cấp.

Ngoài ra, chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tập trung phân bổ, giao kế hoạch vốn đầu tư công và kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình đúng quy định. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách trong năm 2026, bảo đảm đúng mục tiêu, tiến độ và hiệu quả.

Nâng cao hiệu quả đầu tư, phòng, chống thất thoát, lãng phí và tiêu cực trong quản lý, sử dụng nguồn lực thực hiện Chương trình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện Chương trình; xây dựng đầy đủ các báo cáo, số liệu, tài liệu phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội theo quy định.

Tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Trung ương chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và vận hành đồng bộ hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, theo dõi, giám sát và đánh giá Chương trình.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình. Đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, cơ quan trung ương với địa phương.

Nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo và cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Chỉ đạo Trung ương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa, kết quả thực hiện Chương trình; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong tổ chức thực hiện Chương trình...