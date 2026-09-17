Triển khai dịch vụ viễn thông vệ tinh Starlink hỗ trợ các vùng lõm sóng

Theo đó, từ ngày 21/9 đến 30/9/2026, thành phố sẽ lắp đặt thiết bị đầu cuối vệ tinh Starlink và hỗ trợ miễn phí dịch vụ trong vòng 6 tháng tại 4 thôn và 10 điểm trường.

Cụ thể gồm: thôn Aur và thôn Apát (xã Avương); thôn Đắc Chơ Đây (xã La Dêê); thôn 3 (xã Phước Thành).

10 điểm trường gồm: Điểm trường Mầm non A Vương tại thôn Aur và thôn Apát (xã Avương); Trường Mẫu giáo Kim Thành Lộc tại thôn 3 (xã Phước Thành); Điểm trường thôn 1B - Trường Mẫu giáo Măng Non tại thôn 4, Điểm trường thôn 3B - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Giáp, Điểm trường thôn 3A - Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Trà Giáp tại thôn 3 (xã Trà Giáp); Điểm trường Tiểu học Trần Cao Vân tại khu dân cư thôn 3B, Điểm trường Tiểu học Trần Cao Vân tại khu dân cư thôn 3C, Trường Mẫu giáo Vành Khuyên tại khu dân cư thôn 3C (xã Trà Tân); Điểm Trường nóc Ông Mai tại thôn 2, Trà Vinh (xã Trà Vân).

Các đơn vị tham gia gồm Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Chuyển đổi số và Công nghệ chiến lược Đà Nẵng, Công an thành phố, Viettel Đà Nẵng, VNPT Đà Nẵng cùng UBND các xã Avương, La Dêê, Phước Thành, Trà Vân, Trà Tân, Trà Giáp và đại diện các điểm trường.

Quá trình triển khai gồm 5 bước: khảo sát, xác định vị trí; lắp đặt và kết nối thiết bị; kiểm tra, nghiệm thu kỹ thuật; bàn giao thiết bị, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ; giám sát và hỗ trợ sau lắp đặt.

Đối với 4 điểm thôn lõm sóng, UBND cấp xã đại diện tiếp nhận, quản lý thiết bị và đứng tên ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Starlink.

Tại các điểm trường, hiệu trưởng hoặc người đứng đầu cơ sở giáo dục trực tiếp quản lý điểm trường sẽ tiếp nhận, quản lý thiết bị và ký hợp đồng. Thiết bị được sử dụng phục vụ hoạt động dạy và học.

UBND các xã Avương, La Dêê, Phước Thành, Trà Vân, Trà Tân và Trà Giáp có trách nhiệm rà soát, xác nhận thông tin người đại diện tại từng điểm. Hồ sơ gồm tên cơ quan, họ tên, số căn cước công dân và chức danh. Các thông tin được gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước khi lắp đặt để hoàn thiện hồ sơ, hợp đồng theo quy định.