Triển khai Đề án Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới

Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Công đoàn tham gia phát triển lực lượng sản xuất mới, thúc đẩy việc làm có thu nhập ổn định cho người lao động, giai đoạn 2026 - 2031” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đặt mục tiêu hằng năm phấn đấu 100% công đoàn xã, phường xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép nhiệm vụ triển khai đề án vào chương trình công tác; 100% công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có phương án thay đổi cơ cấu, công nghệ ảnh hưởng đến việc làm chủ động đề xuất hoặc tham gia đối thoại, tham vấn về sử dụng lao động, đào tạo lại, bố trí việc làm và bảo đảm quyền lợi người lao động; ít nhất 70% công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp tổ chức hoặc phối hợp khảo sát nhu cầu kỹ năng, nguy cơ biến động việc làm hằng năm. Đồng thời, bồi dưỡng ít nhất 100 lượt cán bộ công đoàn mỗi năm về thương lượng, kỹ năng số, đổi mới sáng tạo và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập của người lao động tại Khu Công nghiệp Thanh Hải.

Đến năm 2031, phấn đấu có ít nhất 90% công nhân, lao động tại các doanh nghiệp thuộc diện triển khai được tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan; ít nhất 75% công nhân, lao động tại doanh nghiệp có công đoàn cơ sở được tạo điều kiện học tập nâng cao tay nghề, kỹ năng nghề và 75% được tham gia học tập kỹ năng sống. Bên cạnh đó, ít nhất 65% công nhân, lao động được phổ biến về công nghệ thông tin, công nghệ số; 50% công nhân, lao động tại doanh nghiệp có công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công dân học tập”…

Để thực hiện các mục tiêu, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào “Mỗi đoàn viên một kỹ năng mới”, hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; phối hợp với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp khảo sát nhu cầu đào tạo, ưu tiên kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, vận hành máy móc, tự động hóa, ngoại ngữ nghề nghiệp, kỹ năng xanh và an toàn lao động. Đồng thời, thúc đẩy phong trào “Lao động giỏi, năng suất cao, thu nhập tốt”, phát hiện, ghi nhận, khen thưởng và nhân rộng sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó, tích cực tham gia xây dựng thị trường lao động hiện đại, linh hoạt an toàn.

Các cấp công đoàn chủ động nắm bắt tình hình đơn hàng, nhu cầu tuyển dụng, giảm giờ làm, cắt giảm lao động và thay đổi công nghệ để kịp thời cảnh báo, hỗ trợ tư vấn nghề, giới thiệu việc làm, chuyển đổi nghề và tiếp cận chính sách bảo hiểm thất nghiệp. Kế hoạch cũng nghiên cứu thí điểm “Điểm hỗ trợ việc làm của công đoàn” tại đơn vị phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể về việc làm, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm, bữa ăn ca, phúc lợi, thời giờ làm việc và đào tạo; giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách khi doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ. Đặc biệt, công đoàn tham gia góp ý quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo, camera, dữ liệu lao động và hệ thống đánh giá tự động, bảo đảm tính minh bạch, bảo mật và quyền phản ánh của người lao động. Các nhóm lao động nữ, lao động lớn tuổi, lao động di cư, lao động nền tảng, lao động phi chính thức và người có nguy cơ mất việc được quan tâm khảo sát, đề xuất giải pháp hỗ trợ phù hợp…