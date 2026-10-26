Triển khai đề án chuyển đổi số trong truyền thông về dân số

Hình ảnh vệ tinh mới công bố cho thấy máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider của Mỹ có sải cánh khoảng 46,3 m, bác bỏ những đồn đoán trước đây rằng mẫu máy bay thế hệ mới này nhỏ bé, có sải cánh chưa tới 40 m.