Triển khai đề án chuyển đổi số trong truyền thông về dân số
Theo Kế hoạch số 345/KH-UBND, ngày 23-10-2026 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, mục tiêu cụ thể đến năm 2030: 60% cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân được tiếp cận thông tin, cập nhật kiến thức về dân số trên nền tảng số. 100% xã, phường triển khai chuyển đổi số trong công tác truyền thông về dân số. Có 90% tài liệu, sản phẩm truyền thông về dân số được số hóa và cập nhật trên cơ sở dữ liệu truyền thông số dùng chung. 95% cán bộ làm công tác dân số cấp xã, phường được tập huấn nâng cao năng lực thực hiện truyền thông số, truyền thông xã hội…
Để thực hiện mục tiêu trên, kế hoạch đặt ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp gồm: Xây dựng định hướng, chuẩn hóa nội dung truyền thông số, phối hợp liên ngành trong công tác truyền thông về dân số. Xây dựng, hình thành thư viện số truyền thông dân số. Đẩy mạnh truyền thông số đa nền tảng, đa phương tiện. Giám sát nội dung và đánh giá đo lường hiệu quả truyền thông số. Phát triển nguồn lực và nâng cao năng lực đội ngũ.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chuyen-doi-so/202610/trien-khai-de-an-chuyen-doi-so-trong-truyen-thong-ve-dan-so-8e04e68/