Triển khai Đề án chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình

Các em học sinh trên địa bàn phường Trấn Biên trải nghiệm lịch sử, văn hóa Đồng Nai bằng công nghệ thực tế ảo tại Thư viện Đồng Nai. Ảnh: My Ny

Theo đó, chuyển đổi số được sở triển khai gắn với 5 trụ cột chính, gồm: Hạ tầng số và nền tảng dữ liệu văn hóa địa phương; hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý nhà nước về VHTTDL và gia đình; phát triển nguồn nhân lực số cho ngành VHTTDL; số hóa di sản và tài nguyên văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa số.

Mục tiêu chung là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực VHTTDL và gia đình trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo hướng đồng bộ, hiện đại, lấy dữ liệu làm nền tảng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Văn hóa số Đồng Nai trở thành động lực phát triển con người Đồng Nai toàn diện và bền vững, phấn đấu ngành công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo thực sự trở thành trụ cột bền vững.

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai ứng dụng công nghệ số vào sân khấu cải lương, quảng bá đến công chúng trong và ngoài thành phố. Ảnh: My Ny

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 100% dữ liệu chuyên ngành được chuẩn hóa, quản lý theo Từ điển dữ liệu dùng chung của Bộ VHTTDL; 100% di tích cấp quốc gia và cấp thành phố được lập hồ sơ số, cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu chung; tối thiểu 70% thiết chế văn hóa cơ sở ứng dụng nền tảng số trong quản lý. Phấn đấu đến năm 2045, có 100% thư viện công cộng thành phố và xã, phường triển khai thư viện số, cung cấp dịch vụ truy cập tài liệu điện tử. Hoàn thiện và đưa vào vận hành Bảo tàng số Đồng Nai, xây dựng các sản phẩm trưng bày số, tham quan trực tuyến…

Sở VHTTDL đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, đơn vị chuyên môn, đảm bảo kế hoạch triển khai đồng bộ, hiệu quả.