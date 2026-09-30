Triển khai Đề án 1816: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tập huấn Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được trang bị hệ thống kiến thức toàn diện từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Viện. Trong ngày tập huấn đầu tiên, Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia PGS.TS. Trần Ngọc Quế đã cập nhật thông tin khái quát về hoạt động truyền máu, các yêu cầu bảo đảm an toàn truyền máu về số lượng, chất lượng, nhóm máu và loại chế phẩm máu.

Giám đốc Trung tâm Máu Quốc gia PGS.TS. Trần Ngọc Quế chia sẻ kiến thức quan trọng trong hoạt động truyền máu. Ảnh: NIHBT

Cùng với đó, bài giảng của PGS.TS. Trần Ngọc Quế đã cung cấp cho học viên các kiến thức chi tiết và rất cần thiết về các nội dung về nguy cơ lây truyền bệnh qua đường máu và yêu cầu bảo đảm hòa hợp giữa người cho và người nhận; Nguyên tắc truyền máu an toàn, hợp lý, trách nhiệm của Hội đồng truyền máu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Các điểm chính của Thông tư số 26/2013/TT-BYT hướng dẫn hoạt động truyền máu; Phân loại, nhận biết các tai biến cấp và tai biến muộn do truyền máu; Nguyên tắc xử trí, báo cáo, điều tra nguyên nhân và phòng ngừa tai biến do truyền máu.

Ngày tập huấn thứ 2, các học viên được Trưởng khoa Lữu trữ và Phân phối máu ThS. Hoàng Nhật Lệ chia sẻ về quy trình chuyên môn trong chuỗi hoạt động truyền máu từ người hiến máu đến người nhận máu; Yêu cầu đối với tiếp nhận, xét nghiệm, điều chế, bảo quản, cấp phát và vận chuyển máu, chế phẩm máu; Điều kiện bảo quản, vận chuyển và hạn sử dụng của máu, chế phẩm máu; Kiểm tra chất lượng sinh phẩm, xét nghiệm, máu, chế phẩm máu và trang thiết bị; Nội kiểm, ngoại kiểm và xử lý kết quả kiểm tra chất lượng không đạt yêu cầu.

Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu, ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung trao đổi tình huống thực tế với học viên trong xét nghiệm sàng lọc máu. Ảnh: NIHBT

Bên cạnh đó, học viên cũng được Trưởng khoa Xét nghiệm sàng lọc máu ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung cung cấp kiến thức về chất lượng xét nghiệm và các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm; Quy định hiện hành về bảo đảm chất lượng xét nghiệm sàng lọc máu. ThS. Nguyễn Thị Thanh Dung tập trung cập nhật về các yêu cầu của ISO 15189:2022 áp dụng trong xét nghiệm sàng lọc máu; Quản lý chất lượng ở giai đoạn trước, trong và sau xét nghiệm và trao đổi tình huống thực tế với học viên trong xét nghiệm sàng lọc máu.

Lớp tập huấn được tổ chức tiếp đợt 2 dành cho các cán bộ phụ trách quản lý chất lượng hoặc quản lý kỹ thuật tại các khoa Huyết học - Truyền máu, khoa Xét nghiệm của các bệnh viện, Trung tâm Huyết học - Truyền máu. Các khoá tập huấn được đánh giá góp phần nâng cao kiến thức và chuẩn hóa quy trình quản lý chất lượng trong hoạt động truyền máu, nhằm kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn truyền máu tại nhiều địa phương trên địa bàn toàn quốc.