Triển khai đào tạo ngôn ngữ các nước láng giềng cho Công an xã biên giới

Trong bối cảnh hiện nay, số lượng người nước ngoài cư trú, lao động, hoạt động du lịch, thương mại qua biên giới ngày càng gia tăng; kéo theo những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Trước tình hình đó, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an xã biên giới là phải có khả năng sử dụng tiếng nước láng giềng để giao tiếp và sử dụng trong công tác chuyên môn ngày càng trở lên cấp thiết; bởi đây là lực lượng tuyến đầu, thường xuyên tiếp xúc với người dân và cơ quan chức năng của các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Nhận thấy rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng ngôn ngữ các nước láng giềng của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa bàn biên giới, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an đã sớm chỉ đạo, ban hành và triển khai thực hiện nhiều Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng ngôn ngữ nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuhia cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng, trong đó tập trung cho Công an các xã biên giới đất liền. Kết quả, từ năm 2021- 2025 đã có 1.449 cán bộ Công an xã biên giới được đạo tạo, bồi dưỡng về tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại cuộc họp

Hiện nay, công tác này tiếp tục được một số đơn vị chủ trì tham mưu lãnh đạo Bộ hoàn thiện về cơ chế, chính sách làm cơ sở để Công an các tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, thống nhất. Trong đó, Cục Đào tạo đang tham mưu triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” và Đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025-2035, định hướng đến năm 2045" trong Công an nhân dân; Cục Đối ngoại đang tham mưu xây dựng Đề án “Đào tạo tiếng Trung Quốc, Lào, Campuchia (Khmer) cho Công an xã giáp biên”...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới trong công tác đào tạo tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia cho Công an xã giáp biên…

Phát biểu kết luận, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hiện nay, để thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trên tuyến biên giới, vấn đề cấp thiết là phải xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công an xã tại địa bàn biên giới, nhất là đào tạo cán bộ biết tiếng của các nước giáp biên để thuận lợi cho công tác phối hợp, triển khai nhiệm vụ.

Quang cảnh cuộc họp

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt là phải tập trung đào tạo cho đội ngũ cán bộ Công an xã khu vực biên giới có thể giao tiếp thông thường bằng tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Campuchia, đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Cục Đào tạo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan lập chủ trương xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về kế hoạch làm việc, phối hợp, ký kết với Bộ Công an các nước bạn Trung Quốc, Lào, Campuchia về việc đào tạo ngôn ngữ cho cán bộ Công an các xã giáp biên giới, phấn đấu mục tiêu 100% cán bộ Công an xã có thể giao tiếp thành thạo các ngôn ngữ này trong thời gian tới…