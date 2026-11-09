Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026

Các đại biểu được hướng dẫn chi tiết các nội dung liên quan đến việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành.

Việc đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2026 được thực hiện theo các bước: Triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính; thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức đo lường sự hài lòng của người dân, đại diện tổ chức; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố kết quả theo quy định.

Thông qua việc đánh giá, xác định các chỉ số, các cơ quan, đơn vị, địa phương có cơ sở nhìn nhận khách quan, toàn diện chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; xác định những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về nội dung, tiêu chí, phương pháp tự đánh giá, chấm điểm và quy trình xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2026; trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, nhằm bảo đảm việc đánh giá được tiến hành thống nhất, khách quan, thực chất và đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Thông qua hội nghị góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác cải cách hành chính; đồng thời, tạo cơ sở để tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, hướng tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ.