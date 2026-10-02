Triển khai đánh giá dịch vụ hành chính công qua ứng dụng VNeID

Ngày 29-9, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 12063 về việc đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các chức năng đánh giá dịch vụ hành chính công trên ứng dụng VNeID.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phổ biến rộng rãi hai tiện ích quan trọng trên VNeID.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã, cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung phổ biến rộng rãi hai tiện ích quan trọng trên VNeID gồm: Chức năng Đánh giá việc cung ứng dịch vụ hành chính công; Phản ánh, kiến nghị về dịch vụ công. Đây được xác định là kênh thông tin trực tiếp, chính thống giúp người dân và doanh nghiệp phát huy quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan nhà nước.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính chủ động hướng dẫn người dân thực hiện đánh giá sau khi hoàn thành giao dịch. Khi gửi phản ánh hoặc kiến nghị, người dân cần cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết như mã hồ sơ, loại phản ánh, cơ quan tiếp nhận, nội dung chi tiết cùng hình ảnh, tài liệu liên quan (nếu có). Quá trình hướng dẫn phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch; nghiêm cấm mọi hành vi tác động, định hướng hoặc can thiệp vào kết quả đánh giá của người dân. Công tác tuyên truyền sẽ được triển khai đồng bộ qua nhiều hình thức thiết thực, dễ tiếp cận như đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử, các nền tảng mạng xã hội, cũng như niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận một cửa các cấp.

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương; đồng thời kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc để báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh xử lý; đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức thành viên lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt, hội nghị tại khu dân cư. Báo và Phát thanh, Truyền hình Khánh Hòa tăng cường xây dựng các tin, bài, video hướng dẫn trực quan để người dân dễ dàng thao tác và sử dụng hai tiện ích.