Triển khai cứu nạn kịp thời tàu cá Lâm Đồng với 4 lao động bị chìm

Theo đó, tàu cá BTh 80712TS có công suất 56 CV, dài 12,3 m, hành nghề câu, do ông N.V.H (SN 1982, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng) làm thuyền trưởng. Tàu có 4 lao động, xuất bến đi khai thác hải sản lúc 2 giờ ngày 19/10.

Đến khoảng 15 giờ ngày 21/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh nhận được thông tin tàu cá bị chìm tại vị trí cách vịnh Mũi Né khoảng 43 hải lý.

Tàu cá tại vùng biển Mũi Né. (Hình minh họa)

Lực lượng chức năng liên lạc tàu cá nhưng vẫn không được và chưa có thông tin về tình trạng sức khỏe của các lao động. Được biết từ khi xuất bến đến nay, những ngư dân chưa liên lạc về nhà.

Hiện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động gần khu vực tàu cá gặp nạn chủ động hỗ trợ. Đồng thời tham gia cứu nạn khi có điều kiện. Mặt khác, lực lượng chức năng cử cán bộ đến gia đình chủ tàu để nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến 4 lao động.

Được biết, khu vực biển gần Mỏ Sư Tử Trắng hiện có gió Đông Bắc, sóng biển cao từ 1,5 - 2,5 mét.

Theo diễn biến thông tin mới nhất từ Đài thông tin duyên hải Hồ Chí Minh gửi đến các đơn vị chức năng tỉnh Lâm Đồng vào lúc 20 giờ ngày 21/10 được biết: Tàu Hải Dương 79 khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực giàn Sư Tử Trắng thì phát hiện tàu cá BTH 80712TS bị tai nạn, chìm lấp lửng tại vị trí trên. Phần mũi tàu đang nổi trên mặt nước, không phát hiện người xung quanh. Vị trí bị nạn cách mũi Vũng Tàu khoảng 77 hải lý về phía Đông, cách giàn Sư Tử Trắng (thuộc mỏ dầu khí ngoài khơi Sư Tử Đen), tỉnh Lâm Đồng khoảng 1 hải lý về phía Đông Bắc.

Báo và PTTH Lâm Đồng sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.