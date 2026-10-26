Triển khai cuộc vận động 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam' tại Hà Nội: Lấy hiệu quả tiêu thụ làm thước đo

Đổi mới cách làm

Đại diện Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, kiểm tra cho thấy, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, kết hợp tuyên truyền tại khu dân cư với quảng bá trên mạng xã hội, livestream và hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Tại xã Thuận An, địa phương đã tổ chức 5 hội nghị với hơn 5.700 lượt người tham gia; đăng tải hơn 156 tin, bài trên mạng xã hội và 106 tin trên hệ thống truyền thanh. Bảy phiên livestream quảng bá sản phẩm thu hút 617.035 lượt xem. Hơn 50 hộ kinh doanh tham gia quảng bá, kết nối tiêu thụ; 19 sản phẩm được đưa lên sàn thương mại điện tử thông qua 4 gian hàng. Xã cũng hỗ trợ 553 trong tổng số 628 cơ sở sản xuất, kinh doanh, đồng thời kiểm tra 130 cơ sở, xử lý 13 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 42 triệu đồng.

Tại phường Kim Liên, chuyển đổi số được triển khai qua các mô hình Kim Liên Smart Bizmart, Cộng đồng chợ số Kim Liên 24/7 và 5 tuyến phố kinh doanh không dùng tiền mặt. Phường tổ chức 18 phiên livestream, quảng bá gần 190 sản phẩm, hỗ trợ đưa 50 sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Cuộc vận động còn được gắn với an sinh xã hội; trong 9 tháng của năm 2026, phường trao 569 suất quà trị giá 550 triệu đồng, hỗ trợ phiếu mua hàng cho 185 đoàn viên với tổng trị giá 92,5 triệu đồng.

Với lợi thế chế biến nông sản, sản xuất bún, miến, phở khô và các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, xã Dương Hòa có 43 sản phẩm OCOP, gồm 19 sản phẩm đạt bốn sao và 24 sản phẩm đạt ba sao. Hoạt động quảng bá trực tuyến bước đầu mở thêm kênh tiếp cận khách hàng.

Tại xã Đại Xuyên, các sản phẩm rau sạch, gà sạch được chú trọng quảng bá, kết nối tiêu thụ; địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số và tổ chức livestream giới thiệu sản phẩm. Trong khi đó, tại các xã Nội Bài, Yên Hòa, Ứng Thiên và Tùng Thiện..., Đoàn kiểm tra ghi nhận những vấn đề gắn với đặc điểm từng địa bàn, từ phát triển sản phẩm OCOP, khai thác lợi thế làng nghề đến hỗ trợ hộ kinh doanh và tăng cường quản lý thị trường.

Đoàn cũng khảo sát hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần K.I.P Việt Nam, Công ty Bia Sài Gòn - Hà Nội và Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam. Thực tế cho thấy, bên cạnh năng lực sản xuất, chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, xây dựng thương hiệu và minh bạch thông tin là những yếu tố quan trọng để hàng Việt tạo dựng niềm tin, mở rộng thị trường.

Đưa cuộc vận động đi vào thực chất

Ghi nhận những cách làm chủ động của các địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ đạo cuộc vận động Phạm Anh Tuấn đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng triển khai, gắn tuyên truyền với hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và kết nối tiêu thụ hàng Việt. Để cuộc vận động đi vào thực chất, mỗi địa phương cần xác định rõ sản phẩm thế mạnh, cơ sở cần hỗ trợ và thị trường hướng tới.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, các địa phương cần rà soát, hoàn thiện kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, xác định nhiệm vụ và kết quả cần đạt được. Sự phối hợp giữa các tổ chức thành viên cần chặt chẽ hơn; công tác kiểm tra, giám sát phải được duy trì thường xuyên, phù hợp với điều kiện thực tế.

Đoàn kiểm tra khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh, phát triển hàng Việt tại Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam và vườn thanh long tại xã Thuận An. Ảnh: PV

Đối với sản phẩm OCOP và hàng hóa đặc trưng, các địa phương cần lựa chọn sản phẩm có tiềm năng để tập trung hỗ trợ, từ nâng cao chất lượng, hoàn thiện bao bì, nhãn mác đến truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó, kết nối cơ sở sản xuất, hợp tác xã với doanh nghiệp, siêu thị và hệ thống phân phối; chủ động tham gia hội chợ, triển lãm, chương trình xúc tiến thương mại của thành phố.

Đặc biệt, với livestream và thương mại điện tử, hiệu quả không nên chỉ tính bằng số phiên tổ chức, số sản phẩm được giới thiệu hay lượt xem. Điều quan trọng hơn là có bao nhiêu cơ sở được hỗ trợ, đơn hàng phát sinh ra sao, sản phẩm tiêu thụ thế nào và khả năng kết nối thị trường được cải thiện đến đâu. Những mô hình chuyển đổi số có hiệu quả cần được duy trì, hoàn thiện để có thể nhân rộng.

Ông Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý yêu cầu tăng cường kiểm tra nguồn gốc hàng hóa, phòng, chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và bảo đảm an toàn thực phẩm. Vận động người dân ưu tiên dùng hàng Việt phải đi đôi với bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Đưa hàng Việt đến gần người tiêu dùng không chỉ là trách nhiệm của cơ quan quản lý và các tổ chức đoàn thể, mà còn đòi hỏi doanh nghiệp chủ động nâng cao chất lượng, đổi mới mẫu mã, xây dựng thương hiệu và giữ chữ tín. Khi người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn hàng hóa trong nước, còn doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường, cuộc vận động mới tạo được sức lan tỏa và đóng góp thiết thực cho sản xuất trong nước.