Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tiêu chuẩn hóa và nâng cao năng suất chất lượng

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn; nâng cao nhận thức về vai trò của tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 2-11 đến ngày 16-11-2026 tại địa chỉ https://cuocthitieuchuandongnai.vn. Đối tượng tham gia là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động trên địa bàn thành phố.

Nội dung thi được thiết kế phù hợp theo từng nhóm dự thi. Đối với nhóm cá nhân, tập trung vào các câu hỏi về các kiến thức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, các biện pháp áp dụng tiêu chuẩn nhằm nâng cao năng suất chất lượng nhằm đánh giá nhận thức về tiêu chuẩn hóa. Đối với nhóm tập thể, tập trung vào các kiến thức cơ bản về các quy định hiện hành đối với lĩnh vực tiêu chuẩn, các biện pháp áp dụng tiêu chuẩn, các kiến thức về tiêu chuẩn và biện pháp nâng cao năng suất chất lượng.