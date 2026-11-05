Triển khai Cuộc thi “Hành trình di sản” trên truyền hình lần thứ I

Quang cảnh hội nghị.

Cuộc thi “Hành trình di sản” trên truyền hình lần thứ I được triển khai nhằm thực hiện Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 5/02/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai các nội dung thành phần thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, giai đoạn I (2025-2030) trong ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình; Kế hoạch số 357/KH-UBND ngày 16/10/2026 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tỉnh Ninh Bình; Chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Nguyễn Quốc Khang, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Chương trình nhằm tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa và di sản cho học sinh; tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu, trải nghiệm thực tiễn các di sản, di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, làng nghề, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của tỉnh; từ đó đổi mới hình thức giáo dục theo hướng trực quan, sinh động, biến di sản thành nguồn học liệu và không gian giáo dục.

Đồng thời tạo sân chơi giáo dục lành mạnh, hấp dẫn để học sinh thể hiện hiểu biết, khả năng quan sát, cảm nhận, kể chuyện, hợp tác, trải nghiệm và sáng tạo; khuyến khích học sinh hình thành những ý tưởng thiết thực, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản. Thông qua Chương trình, lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Ninh Bình đến học sinh, giáo viên, phụ huynh và cộng đồng; góp phần quảng bá hình ảnh, giá trị di sản của tỉnh.

Cuộc thi dành cho học sinh lớp 7, lớp 8 của các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Chương trình dự kiến được tổ chức ghi hình từ tháng 11/2026 đến tháng 11/2027 tại các di sản, di tích lịch sử - văn hóa, bảo tàng, làng nghề, danh lam thắng cảnh và không gian văn hóa đặc sắc trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trải nghiệm - thi đấu truyền hình với 3 vòng thi, trong đó Vòng bảng gồm 9 trận; Vòng bán kết gồm 3 trận và Vòng chung kết gồm 1 trận. Mỗi số phát sóng (tương ứng 1 trận thi) có 3 đội tham gia, mỗi đội có 5 học sinh, trải qua 5 chặng thi đấu (Chặng 1: Gặp gỡ di sản; Chặng 2: Giải mã di sản; Chặng 3: Kể chuyện di sản; Chặng 4: Chạm vào di sản; Chặng 5: Tiếp sức cho di sản). Tổng điểm tối đa cho cả 5 chặng là 50 điểm. Điểm số của từng trận là căn cứ để xác định đội xếp thứ Nhất giành quyền bước tiếp vào vòng trong. Kết quả trận Chung kết sẽ xác định các thứ hạng giải Nhất, giải Nhì và giải Ba chung cuộc. Chương trình dự kiến có thời lượng từ 50 đến 60 phút/số, được phát sóng định kỳ 1 số/tháng vào ngày thứ Bảy và phát lại vào ngày hôm sau trên các kênh và nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tập trung thảo luận, thống nhất các nội dung trọng tâm gồm: phân công nhiệm vụ cụ thể và quy trình phối hợp giữa các đơn vị trong quá trình tổ chức Cuộc thi. Thống nhất cơ cấu, thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Chuyên môn của Cuộc thi; đồng thời giới thiệu nhân sự tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và chuyên môn của từng đơn vị.