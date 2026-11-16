Triển khai cụ thể, phân định rõ trách nhiệm

Nhiệm vụ đặt ra đối với Thành phố Hà Nội là khẩn trương tổ chức triển khai các công việc tiếp theo, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch phân khu với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các quy hoạch chuyên ngành có liên quan.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ điều chỉnh tổng thể quy hoạch phù hợp với quyết định phê duyệt, đồng thời lưu trữ hồ sơ đồ án theo quy định. Sở có trách nhiệm rà soát, cập nhật các nội dung quy hoạch sau khi phê duyệt, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm theo tinh thần Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội. Đáng chú ý, yêu cầu bảo đảm an toàn phòng, chống lũ, thoát lũ và an toàn đê điều được đặt ra xuyên suốt quá trình triển khai. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, chịu trách nhiệm thẩm định Báo cáo đánh giá tác động thoát lũ và an toàn đê điều của đồ án, báo cáo thành phố xem xét, quyết định; rà soát diện tích quỹ đất xây dựng, diện tích tôn nền ngoài bãi sông, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường cập nhật trong quá trình sửa đổi Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc chủ trì, phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt theo phân công của Ủy ban nhân dân thành phố. Việc cung cấp đầy đủ thông tin để các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện, giám sát có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, hạn chế những vướng mắc trong quá trình triển khai.

Chính quyền các phường, xã nằm trong phạm vi quy hoạch có trách nhiệm quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang bảo vệ đê, đất bãi sông; kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Các địa phương đồng thời phối hợp rà soát những khu dân cư được tồn tại, bảo vệ; xây dựng phương án di dời, tái định cư theo quy định, không để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép.

Như vậy, thành phố không chỉ phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, mà còn đặt ra yêu cầu phối hợp đồng bộ trong toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện. Trong đó, việc công khai quy hoạch, quản lý chặt chẽ đất đai, trật tự xây dựng, chuẩn bị các điều kiện chuyên ngành và xây dựng phương án di dời, tái định cư là những công việc cần được triển khai sớm, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, địa phương.

Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng có quy mô nghiên cứu khoảng 11.418,96 ha, thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã. Quy mô và phạm vi quy hoạch rộng đặt ra yêu cầu cao về năng lực tổ chức thực hiện, khả năng điều phối nguồn lực và sự thống nhất giữa các địa phương. Nếu không có kế hoạch triển khai cụ thể, phân định rõ trách nhiệm và tiến độ từng nhiệm vụ, thì những định hướng lớn của quy hoạch sẽ khó chuyển hóa thành các dự án và công trình thiết thực.