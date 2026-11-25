Quang cảnh hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp dự kiến tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/12/2026) tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Dự kiến Kỳ họp sẽ tập trung xem xét, đánh giá các nội dung trọng tâm: Báo cáo kết quả công tác năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2027 của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các ngành; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đặc biệt, kỳ họp sẽ tập trung xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp; thực hiện hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực pháp chế, kinh tế - ngân sách, chính sách an sinh xã hội và nhiều vấn đề cấp thiết khác.

Theo đó, công tác tuyên truyền sẽ được tiến hành trước, trong và sau kỳ họp với nhiều hình thức.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đề nghị Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, sớm cung cấp thông tin, tài liệu của kỳ họp để tuyên truyền sâu rộng, đa dạng trên các nền tảng báo chí, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, kịp thời đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; sớm lên kế hoạch chi tiết cho các phiên họp để Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình chuẩn bị kịch bản truyền hình trực tiếp hiệu quả.

Đồng chí Lê Xuân Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Xuân Huy ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của đại biểu; trân trọng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí trong công tác tuyên truyền các kỳ họp HĐND tỉnh thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng nhằm xem xét, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của tỉnh năm 2026; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu năm 2027. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương đóng trên địa bàn và cơ quan báo chí địa phương đẩy mạnh tuyên truyền kịp thời, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm về các nội dung chương trình kỳ họp.

Chú trọng tuyên truyền kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026, phương hướng nhiệm vụ năm 2027; những chủ trương lớn được thông qua tại kỳ họp. Trong thời gian diễn ra kỳ họp, thông tin kịp thời, chính xác nội dung, diễn biến kỳ họp. Đề nghị Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đẩy mạnh tuyên truyền, có những chuyên trang, chuyên mục về nội dung chương trình kỳ họp để cử tri và nhân dân biết, tiện theo dõi; truyền thanh, truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, phiên chất vấn và phiên bế mạc; đăng tải toàn văn bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; diễn văn khai mạc, bế mạc kỳ họp của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tăng cường phỏng vấn, lấy ý kiến phản ánh và các đề xuất, kiến nghị của cử tri và nhân dân về nội dung kỳ họp.

Sau kỳ họp, tập trung tuyên truyền đậm nét kết quả kỳ họp, nội dung các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp… Đặc biệt, lưu ý tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 của tỉnh, trong đó có nhiệm vụ quan trọng là trình các cấp Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ họp. Thông tin về nội dung, chương trình kỳ họp tại “Thông báo nội bộ” kỳ gần nhất và triển khai tới các báo cáo viên để tuyên truyền sâu rộng nội dung kỳ họp tới cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh.

Đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp; đặc biệt trang trí khánh tiết, chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất trong và ngoài hội trường kỳ họp; chỉ đạo tuyên truyền cổ động trực quan tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, các phường, xã trên địa bàn toàn tỉnh. Chỉ đạo truyền thanh các xã, phường tăng cường công tác tuyên truyền nội dung, chương trình kỳ họp; chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để truyền thanh các phiên trực tiếp của kỳ họp.

Giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh rà soát lại các nội dung công việc; phối hợp, cung cấp các tài liệu cần thiết cho các cơ quan báo chí, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất cho phóng viên tác nghiệp, góp phần phục vụ tốt công tác tuyên truyền về nội dung kỳ họp, truyền tải thông tin kịp thời, đầy đủ đến nhân dân và cử tri.