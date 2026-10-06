Triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027

Quý III/2026, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: H.C

Trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn cho Nhân dân. Đồng thời, chỉ đạo 19 địa phương tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 chặt chẽ, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai tích cực. Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin liệt sĩ tại khu vực Cồn Tiên; tổ chức viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập bảo đảm trang trọng, chu đáo; thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Đại biểu tham dự hội nghị - Ảnh: H.C

Đối với công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý, phúc tra nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ và các bước trong quy trình tuyển quân. Nhờ đó, công tác giao, nhận quân được tổ chức chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng ngày càng được nâng lên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026.

Đồng chí Đại tá Phan Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị - Ảnh: H.C

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đại tá Phan Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026. Trọng tâm là làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu năm 2026 bảo đảm chất lượng, hiệu quả, an toàn tuyệt đối; đồng thời chủ động triển khai các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 chặt chẽ, đúng quy trình, công khai, dân chủ, đúng pháp luật, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao.