Triển khai công tác tư tưởng đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số

Hội nghị do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau tổ chức. Cùng tham dự có Thiếu tá Nguyễn Hồng Giang, Cụm trưởng Cụm 22/T286, Trung tâm 286 Bộ Tư lệnh 86, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh; Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông; lãnh đạo các Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ; thành viên Tổ Thư ký, Nhóm chuyên gia Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh uỷ và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo, tuyên huấn trên địa bàn.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các đại biểu dự hội nghị.

Trong buổi sáng, hội nghị dành phần lớn thời gian cho các đại biểu cơ sở và cơ quan, đơn vị thảo luận, chia sẻ những vấn đề thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Nam Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, báo cáo đề dẫn hội nghị.

Về công tác lịch sử Đảng, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm sưu tầm, khai thác, xác minh tư liệu; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, biên soạn.

Đại biểu trao đổi, thảo luận về những vấn đề thực tiễn phát sinh từ cơ sở.

Đối với công tác dư luận xã hội, nhiều ý kiến đại biểu phản ánh tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chia sẻ kỹ năng nắm bắt, tổng hợp, phân tích và tham mưu xử lý thông tin từ cơ sở.

Trong đó, việc theo dõi thông tin trên không gian mạng, nhận diện những vấn đề có khả năng tác động đến dư luận và chủ động cung cấp thông tin chính thống được đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đen, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, trình bày tham luận về kỹ năng truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin và lan toả hình ảnh Cà Mau trên không gian mạng.

Đại diện Công an tỉnh Cà Mau trình bày tham luận về nhận diện và kỹ năng xử lý thông tin xấu độc trên môi trường số.

Đáng chú ý, các đại biểu đã tham gia nội dung diễn tập công tác 35. Việc kết hợp giữa chia sẻ vấn đề từ thực tiễn và diễn tập tình huống giúp lực lượng làm công tác tư tưởng nâng cao kỹ năng xử lý các vụ việc cụ thể, thống nhất phương pháp và nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hồ Trung Việt nhấn mạnh: Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và thống nhất quy trình, phương pháp triển khai nhiệm vụ tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đây không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị.

Công tác tư tưởng phải được triển khai chủ động, đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số; lấy “xây” làm gốc, “chống” là nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Các cấp, các ngành cần tăng cường phối hợp, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, thực hiện tốt phương châm “từ sớm, từ xa, từ cơ sở”, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cà Mau Hồ Trung Việt yêu cầu.

Chiều cùng ngày, đại biểu dự hội nghị được tập huấn 2 chuyên đề: "Một số vấn đề nghiên cứu lịch sử Đảng trong tình hình mới" và "Phương pháp, kỹ năng nghiệp vụ điều tra, nắm bắt dư luận xã hội"./.