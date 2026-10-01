Triển khai công tác truyền thông chính sách, phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí năm 2026

Bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NGỌC PHÚ

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thu Phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Đà Nẵng đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bối cảnh này, truyền thông chính sách cần được thực hiện chủ động, kịp thời ngay từ quá trình xây dựng chính sách đến tổ chức thực hiện, thay vì chỉ tuyên truyền sau khi văn bản được ban hành.

Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí đầy đủ, chính xác, đúng thẩm quyền góp phần định hướng dư luận, hạn chế khoảng trống thông tin, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã chuyển từ bị động sang chủ động trong cung cấp thông tin, tăng cường phối hợp với cơ quan báo chí, xây dựng chuyên trang, chuyên mục và đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số hạn chế như cung cấp thông tin chưa đồng đều; việc phát ngôn có lúc còn chậm, thiếu thống nhất; một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời rà soát, ban hành quy chế phát ngôn theo quy định mới...

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về trách nhiệm của người đứng đầu, người phát ngôn; việc ban hành và thực hiện Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 244/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; quy trình làm việc với báo chí; quy trình xử lý các vụ việc đột xuất, vấn đề được dư luận quan tâm, bảo đảm thông tin được cung cấp kịp thời, chính xác, không để phát sinh khoảng trống thông tin.

Các đại biểu cũng thảo luận về cơ chế phối hợp trong xử lý những vụ việc liên quan nhiều cơ quan, đơn vị; cung cấp thông tin trên môi trường số; theo dõi, xử lý thông tin báo chí phản ánh và ý kiến của người dân; đồng thời trao đổi về việc nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác truyền thông tại xã, phường, đặc khu sau sắp xếp đơn vị hành chính...