Triển khai công tác tổ chức Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2026 tại Ninh Bình

Các đại biểu dự hội nghị.

Ngày 15/10, Ban tổ chức Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2026 đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Giải. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam; Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; đại diện một số sở, ngành; các thành viên Ban tổ chức địa phương…

Đồng chí Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã triển khai kế hoạch tổ chức Giải bóng đá giao hữu quốc tế 2026.

Theo kế hoạch, trong thời gian từ ngày 11-15/11, trên Sân vận động Thiên Trường (phường Nam Định) sẽ diễn ra các trận đấu giao hữu giữa Đội tuyển bóng đá Việt Nam gặp các đội tuyển các quốc gia và vùng lãnh thổ: Kyrgyzstan, Đài Bắc Trung Hoa. Lịch thi đấu cụ thể như sau: vào 19h ngày 11/11 Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa; 19h ngày 13/11 Đài Bắc Trung Hoa - Kyrgyzstan; 19h ngày 15/11 Kyrgyzstan-Việt Nam.

Đồng chí Phạm Văn Trường, Phó Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, thành viên Ban tổ chức địa phương phát biểu ý kiến.

Các thành viên Ban tổ chức đã phát biểu đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị cho giải như: công tác thông tin, tuyên truyền, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn giao thông; công tác trọng tài; hoạt động xuất nhập cảnh cho các cầu thủ; công tác tài chính, hậu cần…

Đồng chí Nguyễn Tân Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Ban tổ chức địa phương đã tiếp thu ý kiến, hoàn thiện kế hoạch, đảm bảo việc tổ chức giải diễn ra đúng thời gian, đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn.

Giải Bóng đá giao hữu quốc tế 2026 tổ chức tại tỉnh Ninh Bình giúp khán giả tỉnh nhà có cơ hội thưởng thức các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao. Giải cũng là một cơ hội quảng bá hình ảnh của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế, thúc đẩy hoạt động kinh tế du lịch tại địa phương.