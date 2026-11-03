Triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh họp với các ngành, địa phương về phương án triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng Dự án CT.03.

Cuộc họp được trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường.

Dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đơn vị tư vấn thiết kế, khảo sát dự án; Chủ tịch UBND các xã, phường có dự án đi qua.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh báo cáo kết quả chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự án. Theo rà soát sơ bộ, tuyến cao tốc CT.03 qua địa phận Sơn La có chiều dài khoảng 179,58 km, tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 2.230 ha. Dự án dự kiến ảnh hưởng đến 4.968 hộ gia đình, cá nhân và 32 tổ chức; nhu cầu tái định cư tập trung khoảng 920 hộ. Ngoài ra, có khoảng 638 ngôi mộ cần di dời, hiện đang tiếp tục được rà soát, xác định cụ thể.

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại cuộc họp.

Đến ngày 2/11, Ban Quản lý dự án đã nhận được báo cáo của 12/18 xã, phường có tuyến cao tốc đi qua. Các địa phương cơ bản đã triển khai rà soát phạm vi giải phóng mặt bằng, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất với hiện trạng; xác định sơ bộ nhu cầu tái định cư và vị trí các khu tái định cư dự kiến. Phần lớn địa phương đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; một số địa phương đang tiếp tục hoàn thiện các điều kiện, hồ sơ pháp lý để triển khai.

Lãnh đạo xã Chiềng Mung báo cáo tại cuộc họp.

Quá trình chuẩn bị còn một số khó khăn, vướng mắc. Các địa phương đề nghị rà soát, điều chỉnh một số vị trí hướng tuyến để phù hợp quy hoạch, hạn chế ảnh hưởng đến công trình công cộng, công trình tâm linh; nghiên cứu bổ sung nút giao, đường gom, hầm chui dân sinh tại các vị trí giao cắt với đường sản xuất, đường liên xã, liên bản, bảo đảm kết nối giao thông và hoạt động sản xuất của nhân dân.

Đơn vị tư vấn trình bày giải pháp thiết kế.

Ngoài ra, các địa phương kiến nghị sớm xác định vị trí, quy mô các khu tái định cư, bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu; có cơ chế hỗ trợ di dời các ngôi mộ, điều chỉnh đơn giá bồi thường cây trồng, hoa màu phù hợp thực tế. Việc xác định bãi đổ thải, đường công vụ, nguồn vật liệu xây dựng và kinh phí phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cũng cần được quan tâm triển khai đồng bộ.

Lãnh đạo xã Mai Sơn báo cáo tại cuộc họp.

Các sở, ngành, địa phương trao đổi, làm rõ những nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ lễ khởi công dự án tại phường Thảo Nguyên (dự kiến tại Km 90+000) và phương án dự phòng trên địa bàn xã Yên Châu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu cơ chế, chính sách đặc thù về công tác GPMB dự án CT.03; tiếp tục hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, rà soát diện tích rừng, quản lý bãi đổ thải, bảo đảm thực hiện thống nhất, đồng bộ trên toàn tuyến. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tiếp tục rà soát toàn bộ các mỏ vật liệu xây dựng trên địa bàn các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các thủ tục về quy hoạch, cấp phép, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Đối với UBND các xã, phường tiếp tục khẩn trương hoàn thành việc thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, GPMB; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh; quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất, tài sản, cây cối, hoa màu trong phạm vi dự kiến GPMB; rà soát, xác định cụ thể nhu cầu tái định cư; phối hợp với các tổ, bản, khu dân cư và các hộ dân bị ảnh hưởng để khảo sát, trao đổi, lấy ý kiến về vị trí dự kiến bố trí tái định cư, bảo đảm phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sản xuất, phong tục, tập quán và nguyện vọng của người dân, tạo sự đồng thuận của người dân trước khi xác định, chuẩn bị quỹ đất tái định cư. Đồng thời, tiếp tục cập nhật tuyến cao tốc, nút giao, đường kết nối, đường công vụ, điểm tái định cư, bãi đổ thải, mỏ vật liệu vào quy hoạch chung của địa phương, bảo đảm đồng bộ với tiến độ triển khai dự án.