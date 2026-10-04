Triển khai công tác làm sạch dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã năm 2026

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu đăng ký doanh nghiệp (DN), hộ kinh doanh, hợp tác xã (HTX) năm 2026.

Theo đó, công tác làm sạch, chuẩn hóa được thực hiện trên toàn bộ dữ liệu đăng ký DN, hộ kinh doanh, HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác và các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh. Danh sách đối tượng rà soát do Bộ Tài chính xác định, phân bổ theo địa bàn từng xã, phường.

Cán bộ Thuế tỉnh rà soát hồ sơ, làm sạch mã số thuế.

Các thông tin tập trung rà soát, làm sạch gồm: Mã số thuế; tình trạng pháp lý; địa chỉ trụ sở, địa điểm kinh doanh; ngày đăng ký lần đầu và ngày đăng ký thay đổi; thông tin người đại diện theo pháp luật, chủ DN tư nhân, chủ hộ kinh doanh; vốn điều lệ; số lao động; ngành, nghề kinh doanh và thông tin chủ sở hữu hưởng lợi.

Trong đó, tập trung xử lý các trường hợp trùng, thiếu, sai mã số thuế; thông tin về tình trạng pháp lý chưa thống nhất giữa hệ thống đăng ký kinh doanh và hệ thống thuế; địa chỉ chưa cập nhật theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thông tin cá nhân, vốn điều lệ, số lao động, ngành, nghề kinh doanh bị thiếu hoặc sai định dạng. Đồng thời, rà soát các trường hợp DN, hộ kinh doanh, HTX và đơn vị trực thuộc đã thay đổi, chấm dứt hoạt động nhưng chưa được cập nhật thống nhất trên các hệ thống dữ liệu.

Việc làm sạch dữ liệu phải dựa trên hồ sơ gốc lưu tại cơ quan đăng ký kinh doanh, kết hợp đối chiếu thông tin do cơ quan thuế và Công an cung cấp; không tự ý sửa đổi, bổ sung khi chưa có căn cứ. Đối với trường hợp không liên hệ được hoặc không xác định được thông tin, cơ quan chức năng lập danh sách, thông báo, đăng tải công khai và xử lý theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối tổ chức thực hiện; UBND cấp xã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn phối hợp với cơ quan thuế cơ sở rà soát, chuẩn hóa dữ liệu hộ kinh doanh, HTX trên địa bàn. Thuế tỉnh phối hợp cung cấp, đối chiếu dữ liệu mã số thuế, tình trạng hoạt động, tình trạng chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Công an tỉnh phối hợp xác thực thông tin định danh cá nhân và nơi cư trú. Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ kỹ thuật về hạ tầng số, kết nối, liên thông và an toàn thông tin; hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về an ninh mạng, an toàn dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

UBND tỉnh đề nghị DN, hộ kinh doanh, HTX chủ động rà soát, phối hợp cung cấp, cập nhật thông tin chính xác, đầy đủ khi được cơ quan chức năng yêu cầu. Qua đó, góp phần bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, đồng bộ với dữ liệu của cơ quan thuế và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, DN trong thực hiện các thủ tục liên quan.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 5-10, Sở Tài chính và UBND cấp xã hoàn thành kết xuất, phân loại danh sách đối tượng cần làm sạch. Công tác rà soát, xác minh và làm sạch dữ liệu thực hiện đến ngày 15-11. Từ ngày 16 đến 30-11, các đơn vị kiểm tra kết quả, xử lý những trường hợp còn tồn đọng, vướng mắc. UBND cấp xã báo cáo kết quả về Sở Tài chính trước ngày 10-12; Sở Tài chính tổng hợp, hoàn thiện báo cáo gửi Bộ Tài chính trước ngày 15-12.