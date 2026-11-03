Triển khai công tác chuẩn bị thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu và đại diện lãnh đạo các đơn vị, lực lượng liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, Ban Tổ chức thông qua quyết định thành lập Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Theo kế hoạch, cuộc thực tập sẽ diễn ra tại Khu công nghiệp Khánh An, xã Khánh An, dự kiến huy động khoảng 220 người và 26 phương tiện các loại tham gia. Nội dung tập trung xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn giả định có diễn biến phức tạp; qua đó kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng huy động lực lượng, phương tiện và hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đại diện các đơn vị tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến về công tác chuẩn bị thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026.

Các đại biểu đã thảo luận, thống nhất phương án phân công nhiệm vụ, bố trí lực lượng, phương tiện, bảo đảm an toàn và các điều kiện phục vụ thực tập. Theo kế hoạch, các lực lượng sẽ tiến hành tập luyện, tổng duyệt vào ngày 18/11 và tổ chức thực tập chính thức vào ngày 20/11/2026.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Đại tá Trần Văn Thi nhấn mạnh, việc tổ chức thực tập nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực chỉ huy, điều hành, khả năng sẵn sàng ứng phó và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng khi xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn quy mô lớn, diễn biến phức tạp; đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trong công tác PCCC và CNCH.

Đại tá Trần Văn Thi, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu kết luận cuộc họp.

Đại tá Trần Văn Thi yêu cầu Ban Chỉ huy, Ban Tham mưu và các đơn vị liên quan bám sát kế hoạch, chủ động phối hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xây dựng kịch bản phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà máy.

Quá trình tập luyện, tổng duyệt và thực tập chính thức phải được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm cuộc thực tập diễn ra đúng tiến độ, an toàn, thiết thực và hiệu quả./.