Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần VietRace 365 và các sở, ban, ngành, đơn vị địa phương liên quan.

Quang cảnh cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị Giải chạy Gia Lai City Trail 2026. Ảnh: R'Ô HOK

Giải chạy Gia Lai City Trail-Giấc mơ đại ngàn năm 2026 diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11. Sự kiện thu hút 3.500 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia tranh tài. Các VĐV thi đấu các cự ly gồm: 6 km, 12 km, 30 km, 50 km, 70 km. Khu vực tổ chức và các cung đường chạy thuộc địa bàn xã Biển Hồ.

Theo kế hoạch, ngày 30-10, Ban tổ chức phát số báo danh (Expo Day) tham gia các cự ly 70 km, 50 km và 30 km. Ngày 31-10, tổ chức thi đấu các cự ly 70 km, 50 km và 30 km, đồng thời phát số báo danh cho các cự ly 12 km, 6 km. Ngày 1-11, các cự ly 12 km, 6 km sẽ chính thức khởi tranh.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức đã thông tin về giải chạy, đồng thời thảo luận phương án triển khai về y tế, cứu hộ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, hậu cần, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường. Các phương án triển khai bố trí, kết cấu cổng sự kiện, cơ sở lưu trú, phân luồng giao thông, bảng chỉ dẫn, nhân sự điều hành, phương tiện phục vụ lực lượng làm nhiệm vụ và các điều kiện hỗ trợ VĐV cũng được đưa ra trao đổi nhằm hạn chế những tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức.

Ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức giải (đứng giữa) phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: R'Ô HOK

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh: Giải chạy năm nay nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026. Vì vậy, các đơn vị liên quan và các xã, phường cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, lưu trú, chăm sóc sức khỏe VĐV; đồng thời bố trí các điểm y tế phù hợp với từng cung đường chạy.

Đối với cự ly 70 km, ông Nguyễn Văn Ý lưu ý địa hình miền núi phức tạp, đặc biệt tại các đoạn leo dốc, chinh phục đỉnh núi, tiềm ẩn nhiều khó khăn cho VĐV và công tác hỗ trợ. Do đó, Ban tổ chức cần phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám sàng lọc sức khỏe VĐV trước giải. Xây dựng phương án ứng phó với thời tiết bất lợi, nhất là khi xảy ra mưa lớn, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi đấu, góp phần tổ chức giải thành công tốt đẹp.