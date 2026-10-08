Tại Văn bản số 10157/UBND-NC, UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát, chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức (CSDLQG về CBCCVC), bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới sau sắp xếp.

Triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức theo mô hình tổ chức mới.

Sở Nội vụ chủ trì rà soát toàn bộ danh mục cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; cập nhật, chuẩn hóa tên gọi, mã định danh đơn vị, cơ quan quản lý trực tiếp, quan hệ trực thuộc và trạng thái hoạt động theo các quyết định sắp xếp, tổ chức lại của cấp có thẩm quyền.

Cây cơ cấu tổ chức trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phải phản ánh đầy đủ, chính xác cơ cấu tổ chức sau sắp xếp, trong đó cập nhật các đơn vị mới thành lập, sáp nhập, hợp nhất, đổi tên, chuyển cơ quan quản lý hoặc chấm dứt hoạt động. Dữ liệu cơ cấu tổ chức sau khi rà soát, chuẩn hóa được yêu cầu tích hợp, đồng bộ lên CSDLQG về CBCCVC thông qua API M50, hoàn thành trước ngày 15/10/2026.

Trên cơ sở cây cơ cấu tổ chức đã được chuẩn hóa, tỉnh sẽ tổ chức rà soát, cập nhật việc điều chuyển hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trên hệ thống về đúng cơ quan, đơn vị công tác sau sắp xếp. Việc cập nhật phải bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp hồ sơ và không tiếp tục ghi nhận cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các đơn vị đã chấm dứt hoạt động.

Các thông tin về cơ quan, đơn vị quản lý; cơ quan, đơn vị sử dụng; đơn vị công tác; chức danh, chức vụ và các thông tin liên quan của từng cán bộ, công chức, viên chức phải được cập nhật đầy đủ, chính xác. Đồng thời, dữ liệu phải bảo đảm tính kế thừa, lưu giữ lịch sử quá trình công tác và thống nhất giữa thông tin hồ sơ với cây cơ cấu tổ chức mới.

Dữ liệu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức sau cập nhật, bao gồm thông tin về chức danh, chức vụ mới, được yêu cầu đồng bộ lên CSDLQG về CBCCVC thông qua API M51, hoàn thành trước ngày 31/10/2026. Việc cập nhật phải bảo đảm đầy đủ các trường thông tin theo Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”.

UBND tỉnh yêu cầu duy trì thường xuyên việc cập nhật các biến động về tổ chức bộ máy và thông tin cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý. Đây được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị.

Sở Nội vụ tăng cường kiểm tra, đối chiếu dữ liệu của tỉnh với dữ liệu đã được tiếp nhận trên CSDLQG về CBCCVC; kịp thời xử lý các trường hợp thiếu thông tin, sai lệch, trùng lặp hoặc đồng bộ không thành công. Qua đó, bảo đảm dữ liệu được cập nhật thực chất, liên tục, có khả năng khai thác, sử dụng chung, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số;

Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ theo quy định; đồng thời kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý đối với những nội dung vượt thẩm quyền.