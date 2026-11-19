Theo đó, UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND thành phố. UBND thành phố giao Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trong tháng 11/2026.

Trước đó, ngày 30/10/2026, HĐND TP Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐND quy định về trình tự, thủ tục thành lập, điều chỉnh ranh giới, diện tích; cơ chế, chính sách quản lý, tổ chức và hoạt động của Khu thương mại tự do, Khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 74/2026/NQ-HĐND ngày 30/10/2026 của HĐND thành phố.

Nghị quyết quy định cụ thể điều kiện, hồ sơ, quy trình thành lập, điều chỉnh và chấm dứt hoạt động các khu. Đồng thời, xác định trách nhiệm quản lý nhà nước, cơ chế phối hợp liên ngành, thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình một cửa, đẩy mạnh chuyển đổi số, quản lý rủi ro và hậu kiểm.

Đáng chú ý, Nghị quyết đề ra nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược, phát triển hạ tầng logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D), hạ tầng số và năng lượng xanh.

Các chính sách ưu đãi tập trung vào thủ tục đầu tư, đất đai, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; thị thực và thẻ tạm trú dành cho chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và lao động trình độ cao.

Thông qua các cơ chế, chính sách này, TP Hồ Chí Minh kỳ vọng hình thành hệ sinh thái thương mại, logistics và sản xuất hiện đại, tăng cường kết nối quốc tế, thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.