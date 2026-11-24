Hội nghị tập huấn triển khai chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế ngày 23/11/2026.

Tháo gỡ vướng mắc về nghĩa vụ thuế

Ngày 21/11/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 63/2026/QH16 về chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp đối với người nộp thuế. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chính sách hướng đến người nộp thuế thuộc hai nhóm trạng thái quản lý thuế: Trạng thái 03 – đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trạng thái 06 – không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Sau khi nghị quyết được ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn yêu cầu ngành Thuế khẩn trương tổ chức thực hiện. Chiều 23/11, Cục Thuế tổ chức hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nghiệp vụ triển khai chính sách trong toàn ngành.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, chính sách có ý nghĩa thiết thực đối với những tổ chức, doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh gặp khó khăn trong việc hoàn tất các thủ tục liên quan đến nghĩa vụ thuế sau khi ngừng hoạt động.

Trong thực tế, việc chấm dứt hoạt động kinh doanh và hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế là những công việc có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất.

Khi các nghĩa vụ tài chính chưa được giải quyết, người nộp thuế có thể gặp vướng mắc trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Những khoản nợ kéo dài cũng ảnh hưởng đến việc cập nhật trạng thái hoạt động và quản lý thông tin người nộp thuế.

Việc ban hành cơ chế đặc thù là bước tiếp theo trong quá trình xử lý những tồn đọng này, gắn với chiến dịch làm sạch dữ liệu mã số thuế của ngành Thuế.

Tạo điều kiện hoàn tất thủ tục kinh doanh

Đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, chính sách mới đặt ra yêu cầu chủ động rà soát tình trạng pháp lý, thông tin đăng ký thuế và các khoản nghĩa vụ tài chính còn tồn đọng.

Doanh nghiệp cần phân biệt rõ khoản nợ lệ phí môn bài, tiền chậm nộp thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị quyết với những khoản nghĩa vụ tài chính khác.

Việc thuộc một trong hai nhóm trạng thái quản lý thuế nêu trên không đồng nghĩa toàn bộ khoản nợ thuế của doanh nghiệp đương nhiên được xóa. Xác định đối tượng, phạm vi và điều kiện xử lý phải căn cứ quy định cụ thể của nghị quyết.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phối hợp với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đối chiếu dữ liệu, xác định tình trạng hồ sơ và thực hiện các thủ tục còn thiếu.

Đối với những trường hợp có nhu cầu tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, việc giải quyết các nghĩa vụ tồn đọng là một trong những nội dung cần quan tâm khi thực hiện thủ tục khôi phục hoạt động.

Đối với doanh nghiệp không còn nhu cầu kinh doanh, việc hoàn thiện thủ tục theo quy định giúp xác định rõ tình trạng pháp lý, hạn chế phát sinh những vướng mắc về quản lý thuế sau khi ngừng hoạt động.

Về phía cơ quan quản lý, việc tổ chức tập huấn ngay sau khi nghị quyết có hiệu lực góp phần thống nhất cách thức triển khai, hạn chế tình trạng áp dụng không đồng nhất trong quá trình xử lý hồ sơ.

Chính sách đặc thù xử lý nợ lệ phí môn bài và tiền chậm nộp không chỉ hướng đến giải quyết khó khăn cho người nộp thuế mà còn góp phần nâng cao chất lượng dữ liệu quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động đăng ký, gia nhập và rút khỏi thị trường theo quy định pháp luật.