Triển khai chuyển đổi số tại thư viện phường

Người dân truy cập thư viện số bằng máy tính hoặc điện thoại.

Ngày 4/11, thư viện số phường Thông Tây Hội (TP.HCM) chính thức ra mắt trên nền tảng thư viện số dùng chung của Công ty Cổ phần Thư viện số Việt Nam (ViLIB). Mô hình được triển khai nhằm mở rộng khả năng tiếp cận sách, tài liệu học tập và thông tin cho người dân, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thư viện tại cơ sở.

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thông Tây Hội, cho biết: “Thư viện số là điểm sáng trong công tác chuyển đổi số của phường, góp phần thúc đẩy phong trào ‘Bình dân học vụ số’, đưa dịch vụ công và các tiện ích số đến gần hơn với người dân”.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thông Tây Hội tại chương trình.

Theo phương án hỗ trợ đã đề xuất với địa phương, ViLIB cung cấp miễn phí nền tảng trong 12 tháng. Tại thời điểm ra mắt, thư viện đã được cài đặt hơn 100 đầu sách kỹ năng, sách phát triển bản thân, tiểu thuyết trong và ngoài nước. Thư viện sẽ được bổ sung thêm 3.000 tài nguyên số trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Tổng giám đốc ViLIB, chia sẻ: “Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động phát triển văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030 được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM ban hành vào cuối tháng 10, tôi mong muốn đưa thư viện số vào từng gia đình, tủ sách cá nhân”.

Bạn đọc quét mã truy cập thư viện số. Hiện thư viện cài đặt hơn 100 đầu sách kỹ năng, sách phát triển bản thân, tiểu thuyết trong và ngoài nước.

Theo ông Dũng, nền tảng được xây dựng theo mô hình dùng chung về hạ tầng công nghệ và tài nguyên. Các tỉnh, phường, xã, khu phố, ấp hoặc khu dân cư có thể thiết lập không gian thư viện số riêng mà không cần xây dựng hệ thống công nghệ độc lập. Việc dùng chung nền tảng giúp địa phương giảm bớt áp lực đầu tư hạ tầng công nghệ và nhân lực chuyên trách khi bắt đầu triển khai thư viện số.