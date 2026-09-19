Triển khai chuyên đề về xây dựng ý thức công dân đô thị tại xã Lộc Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng, báo cáo viên Trung ương, báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: Thái Chung

Tại hội nghị, đồng chí Hà Anh Dũng đã phân tích, làm rõ các khái niệm về đô thị, đô thị mới, công dân đô thị và quản trị đô thị; đồng thời nhấn mạnh định hướng phát triển đô thị Đồng Nai gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, lấy hạnh phúc của nhân dân làm lợi ích cốt lõi. Từ đó, tập trung làm rõ vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân trong xây dựng ý thức, tác phong và nếp sống của công dân đô thị; từng bước hình thành môi trường sống văn minh, hiện đại, có trật tự, kỷ cương và trách nhiệm cộng đồng.

Theo nội dung chuyên đề, 4 nhiệm vụ đột phá được xác định gồm: quy hoạch đô thị tích hợp và đa trung tâm; phát triển hạ tầng giao thông và logistics; xây dựng chính quyền đô thị thông minh; phát triển đô thị xanh và bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thái Chung

Thông qua hội nghị, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên địa phương được nâng cao nhận thức về những yêu cầu đặt ra trong quá trình phát triển đô thị; qua đó phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng môi trường sống văn minh, hiện đại và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố Đồng Nai.