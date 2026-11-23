Các giáo viên tham gia chương trình Trường học hạnh phúc.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Dự án “Trường học hạnh phúc” giai đoạn 2025 - 2028 do Quỹ Fondation Eurasia (Thụy Sĩ) tài trợ, với sự phối hợp của Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế.

Trong năm học 2026 - 2027, chương trình được triển khai tại 9 cơ sở giáo dục trên địa bàn TP. Huế, từ mầm non đến trung học phổ thông. Chương trình hướng đến xây dựng môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, trong đó giáo viên được trang bị kiến thức, kỹ năng để chăm sóc bản thân, quan tâm đến người khác và thiên nhiên, từng bước đưa những giá trị hạnh phúc vào đời sống học đường.

Điểm nhấn của chương trình là lấy giáo viên làm trung tâm của quá trình thay đổi. Thay vì chỉ tập trung vào các hoạt động dành cho học sinh, chương trình chú trọng nâng cao năng lực tự thân của giáo viên, giúp mỗi thầy cô biết quan tâm đến sức khỏe thể chất, tinh thần của mình, xây dựng mối quan hệ tích cực với đồng nghiệp, học sinh và hình thành ý thức trách nhiệm với môi trường.

Sinh hoạt CLB "Em hạnh phúc" tại trường học

Theo kế hoạch, chương trình được triển khai xuyên suốt năm học với 18 bài học trực tuyến, kết hợp các hoạt động thực hành tại trường, sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và tập huấn về giáo dục hòa nhập. Nội dung tập trung vào ba trụ cột: “Tự quan tâm”, “Quan tâm đến người khác” và “Quan tâm đến thiên nhiên”.

Sau mỗi học phần, giáo viên được khuyến khích vận dụng kiến thức vào hoạt động dạy học, sinh hoạt lớp và các tình huống thực tế. Các nhóm giáo viên nòng cốt sẽ hỗ trợ đồng nghiệp, tổ chức trao đổi định kỳ, cùng tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Chương trình còn triển khai nghiên cứu Bio Happy Schools Việt Nam, phối hợp với Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế khảo sát, đánh giá tác động đối với giáo viên và học sinh. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở để điều chỉnh hoạt động, đề xuất hướng phát triển chương trình trong những năm tiếp theo.

Việc triển khai Trường học hạnh phúc không đặt thêm áp lực hay yêu cầu mang tính hình thức đối với trường, mà hướng đến những thay đổi thiết thực trong phương pháp giáo dục và cách ứng xử hằng ngày. Từ sự chuyển biến của mỗi giáo viên, chương trình kỳ vọng góp phần xây dựng môi trường học đường tích cực, nơi học sinh được tôn trọng, quan tâm và phát triển toàn diện.