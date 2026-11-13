Triển khai Chương trình 'Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống' năm 2026

Chương trình “Thanh âm Việt Nam - Giai điệu cuộc sống” năm 2026 được triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11-2026), khuyến khích người dân trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; góp phần gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã thu hút 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi phổ cập kiến thức âm nhạc, gần 4.000 video chia sẻ cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm âm thanh sáng tạo.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm đưa chương trình lan tỏa sâu rộng đến các thôn, xóm, ấp, khu phố. Đồng thời, đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo, rà soát các loại hình âm nhạc đặc trưng của địa phương; giới thiệu nghệ nhân, đôn đốc đội ngũ tuyên truyền viên, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng.

Qua đó, khơi dậy sức sáng tạo, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình tại cơ sở.

Thông qua chương trình, Ban Tổ chức hướng tới xây dựng “Ngân hàng thanh âm Việt Nam” trở thành tài sản văn hóa số, cung cấp nguồn nguyên liệu phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa trong tương lai.