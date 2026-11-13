Triển khai Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội và viên chức được giao nhiệm vụ thực hiện công tác truyền thanh tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến mục đích, ý nghĩa và những nội dung trọng tâm của Chương trình “Thanh âm Việt Nam. Giai điệu cuộc sống” năm 2026.

Theo đó, chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026), khuyến khích người dân trở thành chủ thể sáng tạo và thụ hưởng văn hóa; góp phần gìn giữ, phát huy giá trị âm nhạc dân tộc, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu theo dõi hội nghị

Chương trình gồm 3 cuộc thi: Đố vui Thanh âm Việt Nam (khám phá kiến thức về âm nhạc và di sản Việt Nam); Cảm nhận Thanh âm Việt Nam (chia sẻ những câu chuyện, ký ức âm nhạc đáng nhớ); Sáng tạo Thanh âm Việt Nam (tự do sáng tạo, làm mới và lan tỏa những thanh âm mang dấu ấn Việt Nam).

Sau hơn một tháng triển khai, chương trình đã thu hút 1,3 triệu lượt trả lời câu hỏi phổ cập kiến thức âm nhạc, gần 4.000 video chia sẻ cảm nhận và gần 3.000 tác phẩm âm thanh sáng tạo.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng. Qua đó, khơi dậy sức sáng tạo, góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị âm nhạc dân tộc và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa trong giai đoạn mới. Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình tại cơ sở.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt việc triển khai tới các đại biểu

Sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quán triệt, triển khai các nội dung chương trình đến các đại biểu tại điểm cầu tỉnh; đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa và thể lệ các cuộc thi đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó vận động người dân tích cực hưởng ứng, bảo đảm chương trình được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.