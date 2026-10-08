Chương trình "Sữa đậu nành học đường" năm học 2026 - 2027, Đồng Tháp có 4.489 học sinh cấp tiểu học tại 12 điểm trường thuộc 8 xã gồm: Hậu Mỹ, Thạnh Phú, Tân Phước 1, Tân Phước 2, Hưng Thạnh, Mỹ Tịnh An, Vĩnh Bình, Phú Thành.

Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại 12 điểm trường, học sinh sẽ nhận sữa đậu nành trong 60 ngày. Tổng chương trình có trên 269 ngàn hộp sữa đậu nành, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được hướng dẫn quy trình tiếp nhận, giao nhận, bảo quản và cấp phát sữa; những yêu cầu về quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm và sử dụng sản phẩm đúng cách. Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng chia sẻ kiến thức về chế độ dinh dưỡng hợp lý, chăm sóc và theo dõi tình trạng dinh dưỡng cho học sinh tiểu học.

Ban Tổ chức trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại Hội nghị triển khai Chương trình “Sữa đậu nành học đường” năm học 2026 - 2027.

Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ sữa đậu nành miễn phí, bổ sung dinh dưỡng cho học sinh tại các trường tiểu học có điều kiện khó khăn, góp phần cải thiện sức khỏe và tầm vóc học sinh. Đồng thời, chương trình chú trọng bảo đảm các yêu cầu về an toàn thực phẩm, đúng đối tượng hưởng lợi, đúng địa bàn và tiến độ đề ra.

Dịp này, chương trình trao học bổng cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt, đại diện cho 8 trường tiểu học thụ hưởng chương trình (mỗi phần học bổng trị giá 2 triệu đồng).

Việc triển khai Chương trình “Sữa đậu nành học đường” không chỉ góp phần bổ sung nguồn dinh dưỡng cho học sinh, mà còn hướng đến nâng cao nhận thức của nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng hợp lý và an toàn thực phẩm; qua đó góp phần tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.