Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với UBND tỉnh Sơn La

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tiến độ, đề xuất xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình phối hợp số 01/CTPH-BKHCN-SL ngày 23/10/2026 giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Sơn La về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2026-2030. Thực hiện Chương trình, Sở đã phối hợp với Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, điều chỉnh, chuẩn hóa một số nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo, bảo đảm phù hợp với lộ trình và yêu cầu triển khai. Đồng thời, phân công đầu mối tham mưu theo từng lĩnh vực hợp tác; kết nối với các đơn vị trực thuộc Bộ để trao đổi, tiếp nhận tư vấn, hỗ trợ chuyên môn. Các nhóm trao đổi theo lĩnh vực cũng được thành lập, tạo đầu mối kết nối và thuận lợi trong quá trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất cụ thể hóa các nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp thành kế hoạch triển khai của tỉnh; trong đó xác định rõ nội dung công việc, sản phẩm đầu ra, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp. Các ý kiến cũng nhấn mạnh yêu cầu hoàn thiện cơ chế phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ, bảo đảm triển khai các nhiệm vụ thống nhất, đồng bộ và hiệu quả.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình phối hợp. Trong đó, rà soát đầy đủ các nhiệm vụ đã thống nhất; cụ thể hóa lộ trình, thời gian hoàn thành, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị.

Đồng chí cũng yêu cầu đẩy mạnh chuẩn hóa, cập nhật, kết nối dữ liệu chuyên ngành vào Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, có khả năng khai thác và sử dụng hiệu quả. Các sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong quá trình hoàn thiện và tổ chức thực hiện kế hoạch.

Việc triển khai Chương trình phối hợp phải bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, hướng tới những kết quả cụ thể, thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2026-2030.