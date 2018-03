Ngày 29/3, tại thành phố Long xuyên, tỉnh An Giang, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Công ty Procter & Gamble Việt Nam tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Nước Thế giới năm 2018 với chủ đề ‟Nước với thiên nhiên' và triển khai 'Chương trình nước uống sạch cho trẻ em'.

Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình cứu trợ thiên tai toàn cầu của Công ty Procter & Gamble Việt Nam hướng dẫn cách sử dụng bột lọc nước P&G Purifier of Water để xử lý nước bẩn thành nước sạch đạt tiêu chuẩn.

Ông Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, chương trình kỷ niệm ngày Nước thế giới năm nay được tổ chức tại tỉnh An Giang – một trong những tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi nguồn nước bị ô nhiễm và thiếu nước sạch trầm trọng. Việc thiếu nước sạch sinh hoạt không chỉ là nguồn gốc gây nên nhiều vấn đề xã hội như bệnh tật, tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, gia tăng tỷ lệ nghỉ học giữa chừng ở trẻ em, làm xáo trộn cuộc sống người dân.

Trong 2 năm qua, chương trình "Nước uống sạch cho trẻ em" thông qua việc sử dụng gói bột lọc nước P&G Purifier of Water của Công ty Procter & Gamble Việt Nam đã giúp hơn 110.000 hộ gia đình tại 6 tỉnh, thành phố bao gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Long An, An Giang, Đồng Tháp có nước uống sạch. Riêng năm 2017, đã có hơn 60.000 hộ gia đình được nhận hỗ trợ 800.000 gói bột lọc nước tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 10 như Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An...

Theo ông Trần Quốc Hùng, chương trình "Nước uống sạch cho trẻ em" được thực hiện 3 năm liên tiếp tại Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe cộng đồng và giảm thiểu tỷ lệ bệnh tật, tử vong không đáng có do việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm gây ra.

Bà Claude Zukowski, Lãnh đạo Chương trình cứu trợ thiên tai toàn cầu của Công ty Procter & Gamble Việt Nam cho biết: Trong 2 năm qua, chương trình đã hỗ trợ nhiều hộ gia đình tại Việt Nam thoát khỏi cảnh thiếu nước sạch để uống, đặc biệt là người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, thiên tai. Công ty Procter & Gamble Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để mở rộng chương trình đến tất cả các địa phương đang thiếu nước sạch và dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai khác tại Việt Nam trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)