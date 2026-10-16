Triển khai chương trình 'Nồi cháo nhân ái' tại Bệnh viện Bảo Lâm

Các đơn vị ký kết phối hợp thực hiện chương trình “Nồi cháo nhân ái” tại Bệnh viện Bảo Lâm.

Theo nội dung ký kết, Bệnh viện Bảo Lâm có trách nhiệm rà soát đối tượng được hỗ trợ, bố trí địa điểm và giám sát hoạt động. Viên chức, người lao động bệnh viện trực tiếp nấu cháo và phát miễn phí cho bệnh nhân. Mỏ cát Đông Tâm cùng các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ kinh phí và các điều kiện cần thiết để duy trì chương trình.

Dự kiến, từ ngày 17/10/2026, chương trình bắt đầu cấp phát khoảng 120 suất cháo miễn phí vào thứ Năm hằng tuần cho người bệnh đang điều trị nội trú, hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Nhân dịp này, chương trình trao tặng 25 suất quà cho bệnh nhân hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Bảo Lâm.

Chương trình “Nồi cháo nhân ái” góp phần cải thiện dinh dưỡng, chia sẻ khó khăn với người bệnh, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chung tay chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.