Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm đạt hiệu quả thực chất

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035.

Thay mặt Chính phủ, trình bày Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 - 2035, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tới sự cần thiết xây dựng chương trình.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Mục tiêu tổng quát của chương trình nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy người dân làm trung tâm, địa bàn cấp xã là nền tảng; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đầu tư trang thiết bị, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong phòng, chống ma túy và tội phạm, lấy phòng ngừa là chính, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại của ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2026 đến hết năm 2035. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn I, từ năm 2026 đến hết năm 2030 là hơn 45.301 tỷ đồng; giai đoạn II, từ năm 2031 đến hết năm 2035 là hơn 18.151 tỷ đồng.

Chương trình đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đạt ít nhất 50% số xã, phường, đặc khu trên toàn quốc không có ma túy; trên 80% số trạm y tế cấp xã trên toàn quốc và 100% cơ sở thực hiện cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy…

Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026-2035 tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Đại diện cơ quan thẩm tra chương trình, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban và các cơ quan của Quốc hội tham gia thẩm tra nhận thấy dự án đáp ứng tiêu chí xác định chương trình mục tiêu quốc gia và thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định của Luật Đầu tư công.

Tuy vậy, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng Chương trình tiếp tục rà soát, đối chiếu cụ thể các nhiệm vụ có nội dung tương đồng, giao thoa với các chương trình mục tiêu quốc gia khác, làm rõ phạm vi, đối tượng, địa bàn, sản phẩm đầu ra và nguồn kinh phí thực hiện; trên cơ sở đó, nghiên cứu phương án lồng ghép phù hợp đối với các nội dung có thể tích hợp, bảo đảm không trùng lặp về nhiệm vụ và kinh phí, phát huy hiệu quả nguồn lực trong thực hiện mục tiêu Chương trình.

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Chương trình có ý nghĩa hết sức quan trọng; yêu cầu đặt ra là phải tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội, các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: quochoi.vn

Bày tỏ nhất trí việc trình Quốc hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần tuyên truyền rõ để người dân hiểu và các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, giải pháp phù hợp với đặc thù từng địa bàn trên cả nước. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm điểm định kỳ đối với các ngành, địa phương được giao nhiệm vụ; coi kết quả phòng, chống ma túy và tội phạm là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu. Chính phủ cần có quy định cụ thể về vấn đề này.

"Song song với phát triển kinh tế - xã hội thì tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác phải giảm. Chúng ta phải phát huy sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội rất ủng hộ Chương trình, nhưng điều quan trọng là thời gian tới phải tổ chức triển khai như thế nào để đạt được kết quả, hiệu quả thực chất, thể hiện ở tỷ lệ tội phạm giảm ở tất cả các mặt, các lĩnh vực", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.