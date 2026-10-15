Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2035: Lấy người dân làm chủ thể, phân cấp triệt để cho cơ sở

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ: Hồ Quốc Dũng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Văn Thắng - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung ương.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Ngày 24/8/2026, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 46/2026/QH16 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình MTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 trên cơ sở hợp nhất 4 Chương trình MTQG.

Ngay sau đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 367/2026/NĐ-CP và Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1966/QĐ-TTg ngày 12/10/2026 để kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp.

Đây là bước thể chế hóa kịp thời nhằm đổi mới toàn diện phương thức quản lý, tổ chức thực hiện; tập trung nguồn lực nâng cao hiệu quả các chính sách với phương châm nhất quán: “Rõ chính sách, rõ địa bàn, rõ đối tượng thụ hưởng”, phân cấp triệt để cho địa phương và chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng “lấy người dân làm chủ thể”.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo, thảo luận làm rõ cơ chế điều phối, quản lý, phân bổ nguồn lực và quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm chương trình được vận hành thông suốt.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sự chủ động của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài chính trong việc tham mưu hoàn thiện hành lang pháp lý.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nắm vững quy định, khẩn trương chuyển sang giai đoạn tổ chức thực hiện, bảo đảm tính đồng bộ, liên tục, không làm gián đoạn chính sách và ảnh hưởng đến quyền lợi của Nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh: Đây là chương trình quy mô lớn, tích hợp nhiều mục tiêu, đòi hỏi tư duy quản lý hiện đại. Do đó, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm giải trình; ưu tiên nguồn lực cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế; lấy ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý trên cơ sở dữ liệu và hiệu quả đầu ra làm thước đo đánh giá.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, khối lượng công việc phía trước rất lớn, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các chủ trương, chính sách sớm đi vào cuộc sống. Mục tiêu cao nhất là nâng cao hiệu quả chương trình, cải thiện đời sống Nhân dân, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo ngay sau hội nghị của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Việc hợp nhất các Chương trình MTQG và phân cấp triệt để cho cấp xã là nhiệm vụ chưa có tiền lệ, đặt ra áp lực rất lớn về năng lực thực thi tại cơ sở.

Để triển khai hiệu quả Chương trình trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh kết nối tới 148 xã, phường nhằm quán triệt sâu sắc, lan tỏa thông tin, huy động tối đa sức mạnh cộng đồng và tinh thần tự nguyện của Nhân dân.

Đồng chí giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tinh gọn, hiệu quả; thành lập Văn phòng Điều phối chuyên trách trên cơ sở biệt phái cán bộ có năng lực từ Sở Nông nghiệp và Môi trường và 4 sở, ngành liên quan để làm việc tập trung, điều hành trực tiếp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chuyên môn chủ động rà soát thực trạng, xác định nhiệm vụ ưu tiên, đề xuất kế hoạch triển khai khung giai đoạn 2026 - 2030 trình UBND tỉnh trước ngày 15/11/2026. Dựa trên quy mô nguồn vốn phân bổ, các sở, ngành căn cứ vào nhu cầu thực tế của từng khu vực (đặc biệt là vùng miền núi, khó khăn) để ưu tiên nguồn lực hợp lý, không phân bổ dàn trải.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, việc triển khai chương trình phải trên tinh thần kế thừa các định mức, tiêu chí đã có; chủ động cập nhật các quy định, điểm mới của Trung ương để hướng dẫn ngay cho cấp xã, không thụ động chờ đợi văn bản. Quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao; bảo đảm việc sử dụng ngân sách nhà nước đúng mục tiêu, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra thất thoát, lãng phí.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân nguồn vốn các Chương trình MTQG sẽ là tiêu chí chính thức để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI), xét thi đua - khen thưởng định kỳ đối với người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị.