Triển khai chương trình 'Không có người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng' năm 2026

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% người lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng được phát hiện, tiếp nhận thông tin, tiếp cận, phân loại và xử lý theo quy định. Thành phố phấn đấu giảm từ 90% - 100% tình trạng xin ăn biến tướng tại khu vực đô thị, địa điểm du lịch, dịch vụ, thương mại so với thời điểm rà soát đầu kỳ triển khai năm 2026. Cùng với đó, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về xin ăn, xin ăn biến tướng, nhất là tại khu du lịch, bệnh viện, chợ, bến xe, điểm tín ngưỡng, tôn giáo; không để xảy ra hoạt động tổ chức, môi giới, chăn dắt, ép buộc xin ăn trên địa bàn.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, nhà hàng, quán ăn thuộc phạm vi quản lý, thành phố đặt mục tiêu 100% được tuyên truyền, vận động và ký cam kết với chính quyền địa phương, không để xảy ra tình trạng lang thang, xin ăn, xin ăn biến tướng tại cơ sở.

Kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp: tập trung rà soát tình hình, xác định địa bàn và nhóm có nguy cơ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phòng ngừa tại cộng đồng; tăng cường tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận và xử lý kịp thời; thực hiện trợ giúp, bàn giao và phòng ngừa tái diễn. Đồng thời, nâng cao năng lực, điều kiện thực hiện, ứng dụng công nghệ và tăng cường kiểm tra, đánh giá, chấn chỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, cụ thể hóa nhiệm vụ, phân công trách nhiệm, xác định số liệu ban đầu, địa bàn nguy cơ và đối tượng cần hỗ trợ.

Từ tháng 9 đến hết tháng 12/2026, triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, ký cam kết, phòng ngừa, tuần tra, kiểm tra, tiếp nhận, xử lý, trợ giúp và quản lý sau bàn giao, tập trung tại các khu vực, thời điểm trọng điểm và phục vụ các sự kiện của thành phố. Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đánh giá kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND thành phố qua Sở Y tế trước ngày 10/12/2026. Sau đó, Sở Y tế tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và đề xuất nhiệm vụ trọng tâm năm 2027.