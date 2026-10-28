Triển khai Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động

Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên phổ biến nội dung về kết nối cung - cầu lao động.

Tại Hội nghị, các đại biểu được phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và UBND tỉnh về lao động, việc làm và phát triển thị trường lao động; thông tin về thị trường lao động, kết nối cung - cầu, giới thiệu việc làm, chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động, việc làm và phát triển thị trường lao động.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở trong triển khai chính sách về lao động, việc làm; tăng cường nắm bắt thông tin thị trường, kết nối người lao động với doanh nghiệp và các đơn vị tuyển dụng, đáp ứng nhu cầu tìm việc của người dân và tuyển dụng của doanh nghiệp, góp phần giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.