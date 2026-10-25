Chiều 25-10, tại phường Tây Nha Trang, Trung tâm Internet Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn”. Tham dự hội nghị có đại diện các cục, trung tâm thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các sở, ngành, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và các cơ sở giáo dục.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Khoa học và Công nghệ, thời gian qua, UBND tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai Chương trình hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia “.vn”, tổ chức phong trào thi đua “Chiến dịch 30 ngày hiện diện số tên miền .vn”. Đến nay, toàn tỉnh có 2.306 tên miền được đăng ký, trong đó có 2.062 tên miền “id.vn”, vượt 121% chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, việc sử dụng tên miền chưa đồng đều; việc khai thác tên miền để xây dựng hồ sơ, thương hiệu cá nhân còn hạn chế.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các trường tổ chức phát động, hướng dẫn đăng ký và khởi tạo website, CV trực tuyến cho sinh viên, lồng ghép vào sinh hoạt lớp, hoạt động đoàn - hội; đặt banner, liên kết chương trình (hiendienonline.tenmien.vn) trên website, fanpage của trường...

Đại diện Trung tâm Internet Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Trường Đại học Nha Trang ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hành động.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên đề về “Giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai tên miền cho sinh viên và giới khởi nghiệp sáng tạo - Hướng dẫn công cụ thiết lập không gian số (website cá nhân, CV online, profile dự án khởi nghiệp)”.

Đại diện các cơ sở giáo dục ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hành động.

Dịp này, Trung tâm Internet Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và đại diện một số trường ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp hành động. Các bên thống nhất đẩy mạnh truyền thông đến 100% trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên toàn tỉnh, thanh niên có độ tuổi 18-23; phấn đấu đến năm 2030 tối thiểu 50% sinh viên các trường đăng ký sử dụng tên miền “.vn” cùng các dịch vụ số (website, email, hosting).

MÃ PHƯƠNG