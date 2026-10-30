Triển khai Chương trình hành động về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Chương trình hành động nhằm thể chế hóa và tổ chức triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị; xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể, làm căn cứ để các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW bảo đảm thực hiện đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn 2026-2031.

Theo đó, nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, các bộ, ngành, địa phương có trách nhiệm tuyên truyền, xây dựng chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; lồng ghép nội dung công tác người Việt Nam ở nước ngoài vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Việc triển khai phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi để kiều bào phát huy tiềm năng, thế mạnh và đóng góp cho đất nước.

Chương trình đặt ra yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quốc tịch, xuất nhập cảnh, cư trú, nhà ở, đất đai, đầu tư, sở hữu tài sản, lao động, khoa học và công nghệ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, phát triển, tích cực hướng về quê hương, đất nước.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương chủ động kết nối với kiều bào có nguồn gốc từ địa phương mình, tạo điều kiện để đồng bào tham gia đầu tư, kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục, văn hóa, từ thiện và các hoạt động phát triển địa phương.

Theo Chương trình hành động, Bộ Ngoại giao chủ trì triển khai các giải pháp hỗ trợ cộng đồng ổn định cuộc sống, nâng cao địa vị pháp lý, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; đồng thời duy trì sự gắn bó với quê hương. Chương trình cũng chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội đoàn, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt và thế hệ trẻ, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy hòa hợp dân tộc, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân và xây dựng cơ chế cảnh báo sớm, ứng phó với các tình huống khẩn cấp tại những địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống...

Về nhiệm vụ phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững và bảo vệ Tổ quốc, chương trình chú trọng xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về người Việt Nam ở nước ngoài; phát triển mạng lưới chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân và nhân tài người Việt Nam trên toàn cầu. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: Trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn, công nghệ sinh học, chuyển đổi số, năng lượng mới, vật liệu mới và các ngành công nghệ chiến lược.

Đồng thời, chương trình đề ra nhiệm vụ tăng cường kết nối mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư, thương mại và khuyến khích sự tham gia của kiều bào vào các chương trình, dự án phát triển đất nước.

Về phát huy vai trò của kiều bào trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc và tăng cường gắn kết với quê hương, chương trình đặt ra các nhiệm vụ tập trung hỗ trợ dạy và học tiếng Việt, xây dựng giáo trình, học liệu số, nền tảng học trực tuyến, đào tạo giáo viên và tình nguyện viên; thúc đẩy đưa tiếng Việt vào chương trình giáo dục tại các địa bàn có đông người Việt Nam sinh sống.

Trong đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2026-2031.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì các chương trình bảo tồn, quảng bá văn hóa Việt Nam, phát triển thư viện số, kho dữ liệu số về lịch sử, văn hóa và ngôn ngữ.

Bộ Ngoại giao tiếp tục triển khai các hoạt động như: Xuân Quê hương, Trại hè Việt Nam, chương trình thăm Trường Sa, Nhà giàn DK1 và Ngày Tôn vinh tiếng Việt, đặc biệt quan tâm đến việc kết nối thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc...