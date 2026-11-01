Triển khai Chương trình hành động quốc gia về nâng cao chất lượng khám bệnh

Nhân viên y tế lấy máu xét nghiệm cho công nhân lao động. (Ảnh: TTXVN)

Bộ Y tế vừa có Quyết định phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn người bệnh giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2035 nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn người bệnh trên cơ sở quản lý chất lượng dựa trên dữ liệu và bằng chứng; chuẩn hóa thực hành chuyên môn; đo lường, công khai và cải tiến kết quả điều trị, trải nghiệm của người bệnh, nhân viên y tế và chất lượng cuộc sống.

Qua đó, bảo đảm hoạt động chăm sóc liên tục, công bằng, hiệu quả, lấy người bệnh làm trung tâm, góp phần phát triển hệ thống y tế Việt Nam bền vững và hội nhập quốc tế.

Các mục tiêu cụ thể của Chương trình gồm: Hoàn thiện thể chế và hệ thống quản lý chất lượng khám, chữa bệnh và an toàn người bệnh; chuẩn hóa chuyên môn và cải tiến chất lượng điều trị; bảo đảm an toàn người bệnh và quản lý rủi ro trong khám, chữa bệnh; phát huy vai trò của người bệnh, thân nhân và nhân viên y tế; nâng cao năng lực, đào tạo, nghiên cứu và cải tiến liên tục; phát triển hoạt động đánh giá, chứng nhận chất lượng và hội nhập quốc tế.

Chương trình được triển khai theo chu trình gồm đánh giá hiện trạng, xác lập số liệu nền, lựa chọn ưu tiên, lập kế hoạch, thí điểm, đo lường, chuẩn hóa và nhân rộng các giải pháp hiệu quả, đồng thời duy trì hoạt động cải tiến liên tục.

Các cấp xây dựng kế hoạch hằng năm theo lộ trình 2026-2035 và căn cứ kết quả thực hiện của năm trước. Kế hoạch phải xác định rõ nhiệm vụ, sản phẩm, tiến độ, kinh phí, trách nhiệm, chỉ số, nguồn dữ liệu và phương thức xác minh; đồng thời bảo đảm nguồn lực, lồng ghép các hoạt động và tránh trùng lặp.

Việc triển khai được điều chỉnh phù hợp với loại hình, phạm vi hoạt động chuyên môn và năng lực của từng cơ sở. Bệnh viện thực hiện đầy đủ các yêu cầu tương ứng; trong khi đó, phòng khám và cơ sở quy mô nhỏ tập trung vào những nội dung thiết yếu như nhận diện người bệnh, an toàn thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn, cấp cứu, chuyển cơ sở khám, chữa bệnh, hồ sơ, thông tin và báo cáo sự cố.

Các yêu cầu nâng cao chỉ được áp dụng khi cơ sở đã đáp ứng ổn định những yêu cầu tối thiểu về chất lượng và an toàn.

Theo Quyết định, Bộ Y tế có trách nhiệm hoàn thiện các quy định, tiêu chuẩn và cơ chế điều phối; phân định rõ yêu cầu bắt buộc, yêu cầu nâng cao và trách nhiệm của từng cấp.

Bộ Y tế ban hành, cập nhật hướng dẫn chuyên môn, danh mục ưu tiên và công cụ kiểm định lâm sàng; vận hành hệ thống báo cáo, học tập từ sự cố và cảnh báo quốc gia. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện các gói an toàn, bảo mật thông tin và bảo vệ người báo cáo sự cố.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế các Bộ, ngành phân công đầu mối, điều phối nguồn lực và hỗ trợ cơ sở theo nguy cơ, năng lực; tổng hợp vướng mắc, kiến nghị; Tổ chức hỗ trợ chuyên môn, kiểm định lâm sàng liên cơ sở và phối hợp chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh…/.