Triển khai Chương trình GoGlobal bảo đảm sự nhất quán xuyên suốt trong tổ chức thực hiện

Thông báo nêu rõ, ngày 30/9/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ Công Thương (Cơ quan thường trực) đã chủ trì tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo Chương trình Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 (Chương trình GoGlobal). Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các đơn vị liên quan.

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo Chương trình vươn ra thị trường quốc tế (Chương trình GoGlobal) giai đoạn 2026 - 2030 do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chủ trì

Sau khi nghe báo cáo của Cơ quan thường trực, ý kiến phát biểu của các đồng chí uỷ viên Ban Chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

Về đánh giá chung, trong thời gian ngắn, kể từ khi Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Ban Chỉ đạo được thành lập, Bộ Công Thương đã khẩn trương, chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, khung pháp lý và kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình có tính liên ngành và phức tạp.

Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, nhất là sự tham gia chưa đầy đủ của một số Bộ, cơ quan trong xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách; các chỉ tiêu của Chương trình chưa được phân giao cụ thể; và một số nội dung có tính chất mới, phức tạp cần được nghiên cứu thận trọng, kỹ lưỡng hơn trong thời gian tới.

Về quan điểm, định hướng triển khai Chương trình, quán triệt và thống nhất từ nhận thức đến công tác tổ chức thực hiện, bảo đảm sự nhất quán xuyên suốt trong toàn Bộ Công Thương. Phạm vi trọng tâm của Chương trình là hỗ trợ khu vực doanh nghiệp tư nhân theo định hướng tại Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Chủ động nghiên cứu, lồng ghép đồng bộ nội dung Chương trình với các nghị quyết, chủ trương liên quan, gồm Nghị quyết số 79-NQ/TW về doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Nghị quyết số 57-NQ/TW về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết số 66-NQ/TW về xây dựng và thi hành pháp luật, Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế và các nghị quyết chuyên ngành khác.

Cùng với đó, bám sát các định hướng lớn như: Xây dựng thể chế bảo đảm kịp thời, khẩn trương và khả thi, khẩn trương ban hành các văn bản cần thiết; Đẩy mạnh số hóa và chuyển đổi số trong phương thức tổ chức thực hiện; Hội nhập quốc tế phải xuất phát từ nội lực bên trong, mở rộng thị trường nước ngoài đồng thời giữ vững thị trường hiện có theo tinh thần Nghị quyết số 59-NQ/TW.

Quán triệt đầy đủ nội hàm mục tiêu tổng quát của Chương trình, quán triệt đầy đủ mục tiêu về việc gia tăng hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại nước ngoài một cách bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động và tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính. Đối với mục tiêu hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đơn vị cần phân tích cụ thể theo từng chuỗi để có giải pháp khả thi.

Các nội dung đã được thống nhất thông qua tại phiên họp gồm: (i) Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo; (ii) Kế hoạch triển khai thực hiện mục tiêu của Chương trình; (iii) Hội nghị công bố Chương trình GoGlobal; (iv) Chủ trương nghiên cứu, đề xuất thành lập Quỹ hoặc hình thức phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế; (v) Hội đồng chuyên gia tư vấn Chương trình; (vi) Nguồn lực thực hiện Chương trình; và (vii) Tần suất họp của Ban Chỉ đạo.

Để các nội dung đã thống nhất sớm được cụ thể hóa bằng những kết quả thiết thực, Phó Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, khẩn trương chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Bộ, cơ quan mình; kịp thời phản ánh về Văn phòng Chương trình những điểm nghẽn về thể chế, chính sách, pháp luật để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Thứ hai, chủ động lồng ghép nhiệm vụ của Chương trình GoGlobal vào các chương trình, đề án hiện có của Bộ, cơ quan mình, tránh trùng lặp về nội dung, đối tượng thụ hưởng, sử dụng hiệu quả nguồn lực; giới thiệu các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp phù hợp về Bộ Công Thương để thống nhất điều phối.

Thứ ba, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ trước ngày 15/12 hằng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, gửi về Văn phòng Chương trình để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 12 hằng năm theo đúng quy định.

Cuối cùng, giao Bộ Công Thương (Cơ quan thường trực): Trên cơ sở kết luận của Ban Chỉ đạo tại phiên họp, khẩn trương hoàn thiện các văn bản, thông báo kết luận để gửi các đồng chí thành viên; đồng thời chủ động đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ đã được phân công, kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, chỉ đạo.