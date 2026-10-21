Triển khai Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030

Chương trình hướng tới mục tiêu phát triển đội ngũ giám đốc điều hành khu vực kinh tế tư nhân có năng lực quản trị hiện đại, tư duy chiến lược, sáng tạo và đạo đức kinh doanh. Để triển khai hiệu quả chương trình, Chủ tịch UBND thành phố giao thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường, đặc khu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung chương trình đến cộng đồng doanh nghiệp.

Đồng thời các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa học tại trang đào tạo 10.000 CEO 10000ceo.business.gov.vn và hệ thống E-learning của Bộ Tài chính.

Các cơ quan chuyên môn phối hợp rà soát, xác định đối tượng ưu tiên hỗ trợ gồm: doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp xã hội... Cạnh đó, các đơn vị chủ động rà soát nhu cầu đào tạo, đề xuất dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp; phối hợp vận hành mạng lưới cựu học viên (CEO Alumni) để chia sẻ kinh nghiệm, kết nối kinh doanh.

UBND thành phố giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách hằng năm; phối hợp tôn vinh các CEO, giảng viên, cố vấn xuất sắc và doanh nghiệp có nhiều đóng góp. Đối với các hội, hiệp hội doanh nghiệp, thành phố đề nghị vận động hội viên tham gia và phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc.