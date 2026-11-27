Đại biểu dự hội nghị.

Giai đoạn 2023 - 2026, tỉnh Điện Biên đã triển khai hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hàng chục nghìn hộ dân, chủ yếu tại các địa bàn khó khăn. Trong đó, năm 2023 có khoảng 22.600 hộ được thụ hưởng chính sách; năm 2024 hơn 32.000 hộ; năm 2025 hơn 30.300 hộ và 9 tháng năm 2026 gần 23.000 hộ.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn khoảng 43% số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện thụ hưởng chưa được hỗ trợ. Thực tế này đặt ra yêu cầu tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai, tăng cường tuyên truyền để người dân đủ điều kiện được tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030 hướng tới phát triển hạ tầng viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ Internet của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến chính sách, hướng dẫn thực hiện các nội dung hỗ trợ cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030; đồng thời thảo luận, trao đổi những vấn đề liên quan đến quá trình triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030.

Hội nghị nhằm thống nhất cách thức triển khai, nâng cao hiệu quả phối hợp trong tổ chức thực hiện, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng; mở rộng khả năng tiếp cận Internet của hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng thời duy trì hỗ trợ dịch vụ Internet băng rộng cho các cơ sở giáo dục, y tế, góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa các địa bàn trong tỉnh.