Triển khai chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2030

Theo kế hoạch, thành phố tập trung rà soát, xác định các địa bàn cần phổ cập viễn thông và lập danh sách đối tượng thụ hưởng (hộ nghèo, hộ cận nghèo, các nhóm đối tượng chính sách). Đồng thời tiến hành đo kiểm chất lượng dịch vụ và hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho các trường hợp đủ điều kiện.

Nội dung hỗ trợ tập trung vào các dịch vụ trọng tâm, bao gồm: viễn thông di động và internet băng rộng cố định hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, các cơ sở giáo dục, trạm y tế và điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin cho đồng bào dân tộc thiểu số; dịch vụ viễn thông hàng hải phục vụ thông tin liên lạc cho ngư dân trên tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển; mạng vệ tinh tầm thấp cung cấp dịch vụ tại các khu vực chưa có sóng di động mặt đất hoặc internet băng rộng cố định.

Về lộ trình thực hiện, năm 2026, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan và doanh nghiệp viễn thông; chuẩn hóa dữ liệu ban đầu; đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là hướng dẫn chủ tàu cá đăng ký dịch vụ viễn thông hàng hải.

Giai đoạn 2027 - 2030, hằng năm định kỳ rà soát, cập nhật danh sách đối tượng và địa bàn hỗ trợ; kiểm tra chất lượng dịch vụ, theo dõi tình hình sử dụng; kịp thời tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành mục tiêu phổ cập viễn thông trên toàn địa bàn.