Triển khai Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Thông báo số 6232/BVHTTDL-VP gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ; Sở VHTTDL, Sở VHTT và Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai Chương trình “Bản Sắc” năm 2026.

Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh Ngọc Bằng

Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Để lan tỏa chương trình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC sản xuất, đăng tải các nội dung tìm hiểu về Nghị quyết số 80- NQ/TW ngày 07/01/2026 và Nghị quyết số 28/2026/QH16 ngày 24/4/2026 trên các nền tảng số trong năm 2026.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngành văn hóa đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin về Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị; đăng tải, chia sẻ thông tin về chương trình trên các kênh thông tin, truyền thông nội bộ và nền tảng mạng xã hội của cơ quan, đơn vị.

Các cuộc thi hưởng ứng Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 được tổ chức trên website www.bansac.vn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu ngành văn hóa các địa phương vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hiểu biết Bản Sắc” trên website www.bansac.vn.

Ngành văn hóa phấn đấu có tối thiểu 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị tham gia trong thời gian diễn ra chương trình...

Chương trình “Bản Sắc” năm 2026 được tổ chức trực tuyến tại website chính thức: www.bansac.vn, gồm 2 cuộc thi: Sáng tác video ngắn (Vodcast) với chủ đề “Kết nối Bản Sắc”; thi trắc nghiệm kiến thức với chủ đề “Hiểu biết Bản Sắc”.

Chương trình được tổ chức nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Ảnh Ngọc Bằng

Đối tượng tham gia cuộc thi là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, không phân biệt độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp.

Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15/9/2026 đến hết ngày 26/10/2026.

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