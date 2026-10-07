Triển khai Chương trình Bản Sắc năm 2026

Chương trình được tổ chức trực tuyến tại website www.bansac.vn, gồm hai hoạt động: Cuộc thi sáng tác video ngắn “Kết nối Bản Sắc” và Cuộc thi trắc nghiệm kiến thức “Hiểu biết Bản Sắc”. Thời gian tổ chức từ ngày 15/9 đến hết ngày 26/10/2026. “Kết nối Bản Sắc” là cuộc thi sáng tác video ngắn (Vodcast), tạo điều kiện để người tham gia giới thiệu, chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh, nội dung liên quan đến văn hóa, lịch sử, con người và bản sắc Việt Nam. “Hiểu biết Bản Sắc” được tổ chức dưới hình thức trắc nghiệm trực tuyến, tập trung vào những kiến thức về văn hóa và các giá trị của Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến chương trình đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời vận động tham gia các cuộc thi.

Theo đó mỗi cơ quan, đơn vị phấn đấu có tối thiểu 20% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi “Hiểu biết Bản Sắc” và có ít nhất 2 video Vodcast tham gia “Kết nối Bản Sắc”. Chương trình Bản Sắc năm 2026 được triển khai nhằm góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; khuyến khích tìm hiểu, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).