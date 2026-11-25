Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 406/NQ-CP ngày 24/11/2026 triển khai Nghị quyết số 38/2026/QH16 ngày 24/8/2026 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Quy hoạch các vành đai của vùng Thủ đô.

Theo Nghị quyết số 38/2026/QH16, Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội) có chiều dài khoảng 349 km, đi qua địa phận 7 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Nguyên và Phú Thọ. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công với tổng mức đầu tư khoảng 288.268 tỷ đồng.

Mục tiêu nhằm hình thành tuyến đường bộ cao tốc kết nối Thủ đô Hà Nội với các địa phương trong Vùng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải bền vững, tạo động lực lan tỏa, mở ra không gian phát triển kinh tế mới; tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phân luồng giao thông từ xa, góp phần giảm ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường; hoàn thiện đồng bộ hệ thống đường vành đai Thủ đô Hà Nội và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các Nghị quyết của Đảng.

Vốn ngân sách trung ương 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính

Về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định và quyết định đầu tư các dự án thành phần của dự án Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết số 406/NQ-CP của Chính phủ nêu rõ: Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư, tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án thành phần.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan chủ quản tiếp tục nghiên cứu, đánh giá hình thức đầu tư các dự án thành phần theo phương thức đối tác công tư để lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp, tăng cường huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 bố trí không vượt quá 61.394 tỷ đồng để đầu tư tuyến chính cao tốc (khoảng 116 km thuộc địa phận 4 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên), không được sử dụng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đầu tư xây dựng đường song hành.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện Dự án bảo đảm tính đồng bộ, tổng thể; chủ trì, phối hợp với các địa phương đề xuất nguồn vốn, tiến độ bố trí vốn thực hiện các dự án thành phần tuyến chính cao tốc, đáp ứng tiến độ yêu cầu đối với các dự án thành phần đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 gửi Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2031 - 2035 để tiếp tục đầu tư Dự án.

Bộ Tài chính được giao tổng hợp báo cáo Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 cho các dự án thành phần đường cao tốc; tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước tiếp tục đầu tư dự án. Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các địa phương, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Chính phủ điều hòa vốn bố trí giữa các dự án thành phần sử dụng vốn ngân sách trung ương đảm bảo tiến độ triển khai Dự án, trên nguyên tắc không làm vượt sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án đã được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 38/2026/QH16.

Cùng với đó, Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các vấn đề liên quan lĩnh vực chuyên ngành phụ trách; hướng dẫn công tác tạm ứng vốn ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong điều kiện nguồn vốn ngân sách trung ương đã được cân đối nhưng chưa kịp bố trí, ngân sách trung ương sẽ hoàn trả khi được bố trí.

Phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035

Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên, Phú Thọ chịu trách nhiệm bố trí vốn ngân sách địa phương để thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và triển khai đầu tư xây dựng đường song hành (đường bên).

Các địa phương được chủ động tạm ứng vốn ngân sách địa phương cho các nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương trong điều kiện nguồn vốn ngân sách trung ương đã được cân đối nhưng chưa kịp bố trí, ngân sách trung ương sẽ hoàn trả khi được bố trí. Số vốn ngân sách địa phương tạm ứng không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách trung ương đã giao cho dự án trừ đi dự toán hằng năm đã bố trí.

Về tiến độ thực hiện dự án, Nghị quyết nêu rõ: chuẩn bị đầu tư dự án từ năm 2026; thực hiện dự án từ năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trước năm 2035.

Trong đó, các dự án thành phần đầu tư xây dựng tuyến cao tốc dài khoảng 116 km thuộc địa phận Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hưng Yên sử dụng ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030, cơ bản hoàn thành năm 2030, đưa vào vận hành, khai thác năm 2031. Các dự án thành phần còn lại triển khai hoàn thiện, đồng bộ với toàn Dự án trước năm 2035./.