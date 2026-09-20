Triển khai chính sách hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật Bài Chòi

UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND ngày 29/6/2026 của HĐND thành phố về nội dung, mức hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2026-2030.

Kế hoạch được thực hiện tại các xã, phường, đặc khu liên quan trên địa bàn thành phố, với các nhóm hoạt động gồm sưu tầm tư liệu, duy trì câu lạc bộ, truyền dạy, sáng tác và tuyên truyền, quảng bá.

Duy trì hoạt động Bài Chòi tại cơ sở

Theo kế hoạch, Đà Nẵng hỗ trợ Bảo tàng Đà Nẵng sưu tầm tư liệu, hiện vật liên quan đến nghệ thuật Bài Chòi để phục vụ nghiên cứu, lưu giữ và trưng bày.

Trình diễn Bài Chòi phục vụ du khách tại phố cổ Hội An. (Nguồn: Báo Văn Hóa)

Đối với hoạt động thực hành tại cộng đồng, thành phố hỗ trợ mua sắm trang thiết bị và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ Bài Chòi. Đây là lực lượng trực tiếp tổ chức, thực hành và giới thiệu loại hình nghệ thuật này tại cơ sở.

Thành phố cũng hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, truyền dạy kỹ năng thực hành Bài Chòi, đồng thời triển khai truyền dạy thí điểm. Hoạt động này hướng tới việc bổ sung lực lượng kế cận và nâng cao chất lượng thực hành tại các địa phương.

Sau hơn một tháng phát động, chiến dịch đã nhận được sự ủng hộ của hàng trăm mạnh thường quân và doanh nghiệp, tổ chức khắp Việt Nam.

Khuyến khích sáng tác, quảng bá di sản

Một nội dung khác được Đà Nẵng chú trọng là hỗ trợ các đợt sáng tác tác phẩm về dân ca Bài Chòi, gồm biên soạn lời mới, tiểu phẩm, kịch, ca cảnh... với nội dung khai thác lịch sử, văn hóa, vùng đất và con người xứ Quảng.

Nguồn tác phẩm mới được kỳ vọng góp phần bổ sung vốn sáng tác Bài Chòi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức trong đời sống hiện nay và mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng với nghệ thuật truyền thống.

Cùng với đó, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức về giá trị của di sản, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn và phát huy nghệ thuật Bài Chòi.

Trước đó, HĐND TP. Đà Nẵng đã thông qua Nghị quyết số 66/2026/NQ-HĐND, với tổng kinh phí dự kiến hơn 16,5 tỷ đồng cho các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật Bài Chòi giai đoạn 2026-2030.

Thông qua chính sách hỗ trợ này, Đà Nẵng tập trung vào cả việc lưu giữ tư liệu, duy trì đội ngũ thực hành và phát triển hoạt động sáng tác, quảng bá, qua đó tạo thêm điều kiện để nghệ thuật Bài Chòi hiện diện thường xuyên trong đời sống văn hóa địa phương.